中國軍演展未來戰略？專家：擠壓台灣空間而非使其屈服

美國眾院議長裴洛西本周訪台，中國為做出回應選擇在台灣周圍舉行實彈演習並模擬封鎖台灣時可能採取的步驟，這預演中國領導人在未來衝突中可能採用的脅迫策略。(路透)

美國眾議院議長裴洛西 裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)本周訪台，中國為做出回應選擇在台灣周圍舉行實彈演習並模擬封鎖台灣時可能採取的步驟，這預演中國領導人在未來衝突中可能採用的脅迫策略。

華爾街 日報報導，北京 當局視台灣為中國領土，如有必要可通過武力奪取並已進行長達數十年的軍事建設，希望以此威懾美國。儘管如此，許多軍事分析家和中國專家認為北京缺乏發動直接入侵的能力，這使得未來幾年這樣的行動過於複雜和冒險。

此外，他們認為北京當局會試圖擠壓其空間而非讓台灣屈服。哈德遜研究所（Hudson Institute）高階研究員克拉克（Bryan Clark）指出「他們（解放軍）正在集結力量，向外界表明他們可以做到封鎖，這是個傳達訊息的演習」。

中國軍方4日開始演習，其中涉及戰機和艦船並向包圍台灣的水域發射多枚彈道飛彈。軍事分析人士預計「未來幾天將舉行大規模的海空演習，以展示對台灣周邊海域的控制」，由於行動靠近港口和航道，導致貨運和航空運輸出現延誤，這是中國可能給台灣和世界市場帶來問題的冰山一角。

至於演習結束後，軍事分析家表示將密切關注中國軍隊是否會留下來，或者靠近台灣的演習是否會成為「例行公事」。分析人士指出「若是這樣，此類演習可能會成為間歇性破壞台灣經濟及其與世界聯繫的工具，以削弱民眾對政府的支持和對北京的抵抗」。