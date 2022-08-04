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5飛彈落日經濟海域 分析：中赤裸裸警告美日勿助台

中如犯台 「當代最嚴重經濟衰退」 衝擊將遠大烏俄戰爭

編譯洪毅／綜合4日電
全球聚焦聯邦眾院議長波洛西訪台，主流報紙頭版頭也以顯著的版面報導相關新聞與美中台三方關係。（記者陳易辰／攝影）
全球聚焦聯邦眾院議長波洛西訪台，主流報紙頭版頭也以顯著的版面報導相關新聞與美中台三方關係。（記者陳易辰／攝影）

國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)訪問台灣，造成兩岸局勢緊繃；英國智庫學者認為，中國對台發動戰爭，全球經濟將會面臨「當代人此生曾見最嚴重的經濟衰退」，規模遠遠大於俄羅斯入侵烏克蘭，有威脅中共政權存續之虞，故作為「全球霸凌」的能手，他們可能會對全面入侵多所三思。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute)成員巴頓(Charles Parton)在「每日郵報」撰文，指台灣有海峽之隔，島上地形易守難攻，再加上戰略轉向飛彈、無人機、快艇等，儘管可能會付出巨大的陣亡代價，但要極長期地防禦入侵並非不可能的。

台灣生產全世界一半的晶片，若是尖端產品，此數字會達到三分之二；入侵台灣，將讓中國最重要的經濟板塊：電子產業基本停擺；由於台灣出口晶片，中國生產的電子產品再出口到全世界，因此中國電子業停擺，抹去的貿易額可能為台灣與中國年度貿易額：1650億英鎊(約2006億美元)的十倍。

巴頓表示，這將是全球「當代人此生曾見最嚴重的經濟衰退」，衝擊遠遠大於烏俄戰爭；而經濟體被抹去數兆元，且「肯定」會遭到歐美經濟制裁的中國，將處在衰退風暴的中心，城市青年失業率已近20%的中國，將會再有數百萬、甚至以千萬計的人口失業，是足讓經濟崩潰，甚或足以威脅到中共政權存亡的災難。

巴頓指出，當前的情況是：不能低估中國國家主席習近平要在2049年之前，打造全方位的世界最強權野心，也無法忍受像裴洛西這樣的重要人物自由訪台；但另一方面，歐美也不可以對中共卑躬屈膝，在這樣的背景下，所有與加強與台灣往來的國家，可能都會面臨更多「極其羞辱而具冒犯性」的詞彙。

巴頓說，這是一種「全球霸凌」，是另類的爭鬥方式，也是中國的老本行。

解放軍宣布在台灣周邊6個地區軍演後，台灣屏東東港許多漁船並沒有出港捕魚。（記者劉...
解放軍宣布在台灣周邊6個地區軍演後，台灣屏東東港許多漁船並沒有出港捕魚。（記者劉學聖／攝影）

中共 裴洛西 晶片

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