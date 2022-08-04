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5飛彈落日經濟海域 分析：中赤裸裸警告美日勿助台

中國大使「再教育台灣人」說惹議 國際輿論抨擊

5飛彈落日經濟海域 分析：中展示戰力 警告美日勿助台

編譯潘勛／綜合4日電
中國解放軍共發射9枚彈道飛彈。5枚從福建省發射，兩枚從內陸地區發射，飛行距離介乎350至700公里，其中4枚掠過台北上空。（取材自日本防衛省）
中國解放軍共發射9枚彈道飛彈。5枚從福建省發射，兩枚從內陸地區發射，飛行距離介乎350至700公里，其中4枚掠過台北上空。（取材自日本防衛省）

中國環台設下演習區，4日並發射導彈，其中五枚落在日本經濟海域；紐約時報分析指出，此舉可謂向美、日發出赤裸裸警告，台海發生任何衝突，兩國不要奔走來援。

北韓長年發射導彈落入日本海域，常常波瀾不興，但一個日益強大的中國做相同的事，大大提升東京、華府政治、安全圈子的憂慮。

解放軍明示 美日台皆靶子

前國防部官員、現任華府智庫「戰略及預算評估中心」總裁曼肯(Thomas Mahnken)指出，解放軍發射的導彈落入日本海域，不僅向華府提醒中國可以打台灣，還能攻擊美軍設在本區域的軍事基地，如沖繩的嘉手納空軍基地及陸戰隊；此外還提醒日本，美軍駐在沖繩也讓日本變成靶子。

史丹福大學日本對外關係學者施奈德(Daniel Sneider)指出，中方既展現封鎖台灣的戰力，還釋出明確的訊息：美、日想來救援台灣，解放軍也能鎖定他們；日本若是有人認為台海衝突，自己得置身事外，中國向他們證明這個念頭大錯特錯。

●中大型軍演 未來恐是常態

日本明海大學國際關係教授小谷哲男指出，中國這次環台軍演可能會改變世局現況，雖說這次軍演只有三天，但未來幾年這種大型軍演可能變成常態。

美國聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)最後一站抵達日本，與日相岸田文雄共進早餐；一些分析家認為，北京的意圖若是想恫嚇日本，發射導彈到日本經濟海域可能適得其反。華府智庫史汀生中心(Stimson Center)日本專家辰巳由紀(Yuki Tatsumi)便表示，中方導彈適足以助長日本快速增加國防經費的論調。

日本近年來對中國軍力成長戒心大增，開始計畫為國防挑起更大責任，與盟邦更密切共事反制中國，減少對華府的依賴。日本因俄羅斯侵略烏克蘭，由二戰非戰取向轉變已取得新動力，執政黨自民黨建議把國防開支增加到國內生產總值的2%。

日本鷹派政治人物已提議日本發展傳統彈頭導彈的第一擊戰力，甚至主張有朝一日引進美國核武作為恫嚇力量，這在十年前是難以想像的事；台灣距日本與那國島軍事基地僅68哩，是日本安全考量的重中之重；台、日貿易密切，台灣還是日本先進晶片的主要來源，另外，日本能源輸入一切都走台海；日方擔心任何台海衝突，自己免不了要捲入。

日本 華府 解放軍

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