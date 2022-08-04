蔡英文：台灣從來不會被挑戰擊倒 團結一心護國土

解放軍持續軍演，台總統蔡英文透過錄製影片，向全民信心喊話。圖／取自台總統府影片

解放軍 演持續，中華民國總統蔡英文 在台灣時間4日晚上錄製影片向全民喊話表示，台灣從來不會被挑戰所擊倒，希望全體國人團結一心，朝野政黨團結一致，共同守護國土、守護主權、守護民主。

影片來源：台總統府提供

蔡英文指出，今天中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。

蔡英文說，這不但破壞了台海現狀，侵犯了台灣主權，更造成印太區域的高度緊張，而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅，要嚴正要求中國理性自制。

蔡英文強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。現在台灣國軍已經加強戰備，嚴密且即時地掌控周邊所有的軍事動態，也和各方的盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。

蔡英文指出，國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常，同時確保經濟及金融市場的正常和穩定，政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。

蔡英文說，也要向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員，會致力維護臺海和平穩定的現狀，「我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮」。

蔡英文呼籲，國際社會支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動，台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

蔡英文表示，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成民心紛擾。目前已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。蔡英文指出，已經要求政府各單位，即時提供各項正確資訊，請大家以政府發布的資訊為準，切勿傳遞錯假訊息。

蔡英文最後說，要感謝G7 成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。蔡英文表示，台海和平是區域成員的共同責任，台灣致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。