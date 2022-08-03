參院外委會延後審查台灣政策法 彭博：白宮踩煞車

圖為參院外交關係委員會主席梅南德茲4月主持聯邦預算。(路透)

美國聯邦參議院外交委員會延後審查由委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）領銜提案的「台灣政策法案」，彭博資訊報導，白宮 正遊說民主黨參議員 出手踩煞車，避免影響對台政策。

梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

彭博引述知情人士說法報導，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，與數十年來的「戰略模糊」政策相抵觸，白宮正在遊說民主黨參議員對台灣政策法踩煞車。

民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）告訴彭博，這部法案將拉近美台距離，他不確定現在是不是揚棄40多年來政策的好時機，他與白宮高度關切此事；墨菲說，法案延後到9月審查，且可能重新修改。

葛理漢對彭博批評拜登政府對中軟弱，他說，若把這部訪案送入參議院院會，它將獲得壓倒性支持。