解放軍鎖台軍演 蘇利文：沒必要升高兩岸緊張局勢

白宮國家安全顧問蘇利文。（路透）

白宮 國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）3日接受全美公共廣播電台（NPR）專訪表示，中國在升高兩岸緊張局勢，這是沒必要的，美國不會在捍衛西太平洋利益上退卻。

解放軍在聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）離台之後舉行大規模鎖台軍演，白宮近日來口徑一致表示，北京沒理由把這趟極為符合美國政策且合理的訪問，用來當作升高局勢、製造危機或衝突的藉口。

蘇利文接受專訪時說，中國宣布軍演訊息將增加兩岸緊張，造成風險與挑戰，「我們認為這是沒必要的。」

蘇利文說，希望中華人民共和國負責任行事，避免任何在海空領域可能導致錯誤或誤判的情勢升級，美國對中國和台灣友人傳遞相同訊息。

被問到局勢的危險性，蘇利文表示，無論是飛彈試射、實彈演習、軍機騷擾或船艦航行，其某種程度的意外可能性都真實存在；美國認為中國的行徑是不負責任的，這是「沒必要地升高局勢」，國會議長訪台並非史無前例，也不是威脅中國。

蘇利文表示，美國對中國公開和私下傳遞的都是清楚且不變的訊息：「當美國在西太平洋執行任務，我們不會被（中方行動）嚇退。」中國需要了解這點，美國不尋求升高局勢，但也不會因此退卻。

「我們的政策沒有改變，美國的『一個中國』政策是基於美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證。」蘇利文表示，美國的政策目標是避免「台海發生衝突，美國必須抉擇是否軍援」的情境。

染疫隔離中的美國總統拜登 3日透過推特表示，他今日召集國安團隊舉行電話會議，討論維護自由開放印太區域，與支持烏克蘭應對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動的戰爭等一系列議題。