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美宣布擊斃凱達首腦 阿富汗人存疑

中央社喀布爾2日綜合外電報導
拜登宣布美軍在阿富汗擊斃凱達組織領袖薩瓦里，沒有平民傷亡。薩瓦里是賓拉丹被美國狙殺後的接班人。（美聯社）
拜登宣布美軍在阿富汗擊斃凱達組織領袖薩瓦里，沒有平民傷亡。薩瓦里是賓拉丹被美國狙殺後的接班人。（美聯社）

美國宣布凱達組織首腦薩瓦里在阿富汗首都喀布爾被無人機擊斃，但許多阿富汗人不相信薩瓦里一直藏身他們當中。白宮表示，沒有採檢DNA進行比對，但是以其他方式確認身分。

拜登總統昨晚宣布凱達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里被殺，強調「正義得到伸張」。資深美國官員稱，7月31日天亮後不久，71歲的薩瓦里在喀布爾謝普爾（Sherpur）高級社區一棟三層樓房陽台上，被兩枚地獄火（Hellfire）飛彈除滅。

66歲喀布爾居民夏哈（Fahim Shah）告訴法新社：「這不過是宣傳。我們過去見識過這樣的宣傳，內中空無一物。」他說：「事實上，我不認為他在這裡被殺。」

神學士組織（Taliban，又譯塔利班）今天稍早承認，美國進行了一次無人機攻擊，但未提供傷亡細節，也未提到薩瓦里的名字。這名埃及外科醫生被認為是911恐怖攻擊事件的關鍵策畫者。

喀布爾居民卡比爾（Abdul Kabir）說，當天他確有聽見攻擊聲響，但仍呼籲美國證明被殺的是誰。他說：「他們應該向人們和全世界證明『我們擊中此人，證據在此』。」

「我們認為他們殺了別人，卻宣布這是凱達頭目…其他有許多他可能藏身的地方，在巴基斯坦，甚至在伊拉克。」

大學生比拉爾（Mohammad Bilal）認為薩瓦里不太可能住在喀布爾。他說：「這是個恐怖組織，我認為他們不會把領導人送來阿富汗。」

他說：「大多數恐怖組織的領導人，包括塔利班，與前阿富汗軍隊發生衝突時，不是住在巴基斯坦，就是住在阿拉伯聯合大公國。」

路透報導，白宮今天表示，美方沒有採檢DNA進行比對，但是採取其他方式確認身分。

國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴有線電視新聞網（CNN）：「我們沒有進行DNA確認，也不會這樣確認。坦白說，我們根據不同消息來源和方法蒐集到情資，所以不需要這麼做。」

他說：「除了目視確認，我們也透過其他消息來源確認。」

喀布爾也有人相信美方說法。

只願意用費絲塔（Freshta）這個名字受訪的家庭主婦表示，得知薩瓦里被殺，她非常震驚。她說：「知道他住在這裡真令人不舒服。」

不願透露姓名的商店老闆表示，他並不感到驚訝。他告訴法新社：「任何恐怖組織都可以進到我們的土地，利用完後輕鬆離開。」

他說：「我們沒有良好的政府。我們無法保護好我們自己、我們的土地和我們的財產。」

喀布爾 阿富汗 DNA

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