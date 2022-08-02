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白宮：美國不支持台灣獨立 但絕對支持波洛西訪台權利

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

前駐聯合國大使海理：中國鬧脾氣無法指使美國外交政策

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)抵達台灣之際，北京表示將採取報復行動。前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley，圖)2日上午接受媒體訪問時說，中國鬧脾氣(temper tantrum)無法指使美國外交政策。美聯社
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)抵達台灣之際，北京表示將採取報復行動。前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley，圖)2日上午接受媒體訪問時說，中國鬧脾氣(temper tantrum)無法指使美國外交政策。美聯社

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)抵達台灣之際，北京表示將採取報復行動。前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)2日上午接受媒體訪問時說，中國鬧脾氣(temper tantrum)無法指使美國外交政策。

海理2日上午對福斯數位新聞(Fox News Digital)指出：「就在中國提高軍事動作的同時，美國必須展現我們不會讓北京鬧脾氣指使我們的外交政策。」

海理在聲明中表示：「台灣人民是自由的，不能被中國共產黨踐踏。」

50歲的海理曾任南卡羅來納州州長，前總統川普執政期間出任美國駐聯合國大使。海理在駐聯合國大使任內，對中國採取強硬態度。

上個月在「以色列基督徒聯合峰會」(Christians United for Israel Summit)期間，海理接受福斯數位新聞訪問時曾說，拜登總統對於美國的敵人，應該要「開始展現實力」才對，包括中國在內。

她說，美國應該要再度展現強大實力，不僅要向盟邦顯示美國的力量，也要開始對敵人展現力量，「我不覺得他(拜登)有做到這些」。

她表示：「拜登政府眼前的當務之急就是要清醒過來，醒過來面對中國是我們國家安全頭號威協的事實。」

海理說，美國面對中國時要有智慧，「這點我們也沒做到」。

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