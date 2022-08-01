舒默等7名兩黨參議員 要求將中國「長江存儲」納黑名單

聯邦參院多數黨領袖舒默（圖）與另外六名議員聯名致函商務部，要求長江存儲納入貿易黑名單。（美聯社）

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）加入其他議員，要求將中國記憶體大廠長江存儲（YMTC）納入貿易黑名單。

在7月28日寫給商務部 長雷蒙多（Gina Raimondo）的信函裡，舒默和另外六位來自兩黨的參議員描述對岸的半導體製造商，例如長江存儲，對國家安全和美國晶片 公司「威脅日增」。

根據路透報導，這封信裡寫道：「沒有把長江存儲納入實體清單，美國商務部將允許中國利用我們的科技業，在該地區供應被制裁的零組件。」

美國會對列入商務部貿易黑名單的公司實施出口管制。中國的電信設備商華為 2019年被列入清單，而舒默等人的信函指稱，長江存儲為華為提供晶片，使制裁的有效性打折。

除舒默外，該信署名的參議員包括民主黨籍代表維吉尼亞州的華納（Mark Warner），以及共和黨籍代表德州的柯寧（John Cornyn）和魯比歐（Macro Rubio）、愛達荷州的芮胥（James Risch）和克雷波（Mike Crapo），還有田納西州的海格提（Bill Hagerty）。