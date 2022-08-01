我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西訪台恐引軍事挑釁 白宮預測「中方3大反應」

相隔11年 美再擊斃凱達組織領導人 拜登發表演說

舒默等7名兩黨參議員 要求將中國「長江存儲」納黑名單

編譯季晶晶／綜合報導
聯邦參院多數黨領袖舒默（圖）與另外六名議員聯名致函商務部，要求長江存儲納入貿易黑名單。（美聯社）
聯邦參院多數黨領袖舒默（圖）與另外六名議員聯名致函商務部，要求長江存儲納入貿易黑名單。（美聯社）

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）加入其他議員，要求將中國記憶體大廠長江存儲（YMTC）納入貿易黑名單。

在7月28日寫給商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信函裡，舒默和另外六位來自兩黨的參議員描述對岸的半導體製造商，例如長江存儲，對國家安全和美國晶片公司「威脅日增」。

根據路透報導，這封信裡寫道：「沒有把長江存儲納入實體清單，美國商務部將允許中國利用我們的科技業，在該地區供應被制裁的零組件。」

美國會對列入商務部貿易黑名單的公司實施出口管制。中國的電信設備商華為2019年被列入清單，而舒默等人的信函指稱，長江存儲為華為提供晶片，使制裁的有效性打折。

除舒默外，該信署名的參議員包括民主黨籍代表維吉尼亞州的華納（Mark Warner），以及共和黨籍代表德州的柯寧（John Cornyn）和魯比歐（Macro Rubio）、愛達荷州的芮胥（James Risch）和克雷波（Mike Crapo），還有田納西州的海格提（Bill Hagerty）。

商務部 晶片 華為

上一則

MIT學者：中共若強力回應波洛西訪台 可能適得其反

下一則

中專家：解放軍當前的軍演 是為升級作戰作準備

延伸閱讀

州參議員參選人曲怡文 華社辦4場造勢會

州參議員參選人曲怡文 華社辦4場造勢會
民主黨推簡化能源基建許可流程 成氣候法案辯論關鍵

民主黨推簡化能源基建許可流程 成氣候法案辯論關鍵
民主黨打鐵趁熱 拚8月上旬前通過氣候法案

民主黨打鐵趁熱 拚8月上旬前通過氣候法案
舒默、曼欽磋商 選地下室無窗房間密談

舒默、曼欽磋商 選地下室無窗房間密談

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署