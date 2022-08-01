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美駐日大使：美日推動商業外交以對抗中國

中央社東京1日綜合外電報導
美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）今天表示，美日兩國正尋求確保供應鏈的安全並對抗中國，而晶片、電池和能源是兩個盟友之間的關鍵合作領域。路透
美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）今天表示，美日兩國正尋求確保供應鏈的安全並對抗中國，而晶片、電池和能源是兩個盟友之間的關鍵合作領域。路透

美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）今天表示，美日兩國正尋求確保供應鏈的安全並對抗中國，而晶片、電池和能源是兩個盟友之間的關鍵合作領域。

據路透報導，伊曼紐說：「商業外交是美國和日本之間包羅萬象經濟合作及協調的一個重要部分。」

自今年擔任駐日大使以來，曾擔任芝加哥市長的伊曼紐一直專注於「商業外交」，在對經濟安全具有廣泛意義的領域推動強化商業合作關係。

伊曼紐接受路透訪問時稱，一家美國公司現正考慮在日本進行與晶片有關的「重要潛在投資」，這將標誌著兩國在半導體領域的最新合作。不過他拒絕說明細節或提供時間表。

美日雙方7月29日同意建立新的下一代半導體聯合研究中心。

日本已表示，將提供929億日圓（約7億美元）資金，協助美國威騰電子公司（Western Digital）及合作夥伴鎧俠控股（Kioxia Holdings）提高日本工廠的記憶晶片產量。

與此同時，特斯拉（Tesla）供應商松下控股公司（Panasonic Holdings Corp）上個月選擇堪薩斯州為興建新電池廠的地點。伊曼紐說，這項交易是美國總統拜登訪日時與松下高層主管會談後敲定的。

伊曼紐說，這項合作正值中國利用其經濟實力向其他國家施壓之際。他說：「這裡有個模式：如果他們不喜歡你在政治方面所講的話，他們就會在經濟上對你施壓。」他並引用日本逾10年前的經驗，當時因發生領土爭端，北京對稀土出口配額設限。

美日兩國的部會首長29日發表聯合聲明，表示他們反對「經濟脅迫」，儘管他們並未點名具體國家。

然而，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在新聞簡報會上說：「中華人民共和國的脅迫性和報復性經濟做法，迫使各國做出損害自身安全、知慧財產權和經濟獨立的選擇。」

中國多次宣稱，從來不對任何國家進行經濟脅迫，且堅決反對所有各類形式的政治和外交脅迫。中國還指責華盛頓以國家安全名義進行經濟脅迫。

伊曼紐說，如果一個國家遭到中國施壓，美國有必要以「經濟獎勵措施」來對付，包括將能源資源作為「戰略資產」。

日本是世界上最大的液化天然氣買家，也是美國天然氣不斷成長的市場。日本政府數據顯示，從2018年到2021年，日本從美國進口的液化天然氣增加超過一倍多。而先進的小型模組化核反應爐（SMRs），是雙方另一個合作領域。

擔憂中國與台灣緊張關係加劇，促使美國和日本等國家擴大對晶片生產的投資。用於智慧型手機的10奈米以下半導體，絕大多數為台灣製造。

伊曼紐表示，支持晶片產業，還需要在訓練技術工作人員方面進行更多投資。他說：「我們兩國必須投資，讓更多科學家、工程師和工作人員參與這個產業。」

日本 晶片 投資

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