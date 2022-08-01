華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

「華盛頓郵報」報導，聯邦眾院議長波洛西訪台可能落在台北時間2日晚上或3日上午，將經由馬來西亞到台灣。（Getty Images）

「華盛頓郵報」報導，聯邦眾院 議長波洛西 訪台可能落在台北時間2日晚上或3日上午，將經由馬來西亞到台灣，不過台灣總統府今天正未證實這項消息，僅說「由外交部回應」；台方外交部今維持基調回應「沒有評論」，目前沒有進一步的消息跟媒體分享，也沒有其他評論。

波洛西啟程展開亞洲行，公開行程包括新加坡 、馬來西亞、日本及南韓，未包括台灣。對於波洛西是否可能突襲訪台，台政府三緘其口，包括總統府及外交部都沒有對外回應，但消息人士指出，台方相關單位對波洛西訪問已是「準備中」。

波洛西傳出訪台之後，台灣官方單位非常低調，據悉，由於中國官方已經透過聲明及演習試圖嚇阻，台方也深知波洛西此行可能造成台海緊張，因此台方對於波洛西訪問完全處於被動，不希望有任何挑釁發生。

據悉，這段期間，台方國安單位及駐美代表處緊盯各項情勢，但對波洛西是否抵台，無法「操之在己」，只能等波洛西方面通知，不過台方準備工作已展開，可隨時接待。

若波洛西訪台，將是繼1997年美國眾議院時任議長金瑞契訪台後，再度訪問的最高層級官員。而當時金瑞契訪台也未列公開行程，甚至將台灣擺在訪問上海之後，因此波洛西雖未將台灣列入公開行程，仍有可能突然造訪台灣，並與蔡英文總統見面。

涉外人士評估，若波洛西訪台，應該不會在台灣久留，可能只會炫風訪問幾個小時就離開，波洛西的訪問較屬象徵性意義，主要為傳達美國對台灣支持。

消息人士指出，以目前情況來看，波洛西訪台的機率偏向「有意成行」，但仍無法確定，台方僅能等待通知。