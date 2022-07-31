我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世 享壽88歲 生涯奪11冠

台方評估：波洛西有意成行 可能旋風訪問數小時

護衛波洛西 台軍方：解放機若跟進防空識別區 將驅離

記者洪哲政／台北報導
台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。(美聯社)
台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。(美聯社)

眾院議長波洛西本周訪問亞洲，行程間傳將訪台，由於解放軍已在近台地區展開大規模軍演，揚言「必將採取強有力措施」。台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。

據了解，台國軍應變計畫是指波洛西訪台，專機進入台防空識別區後，若有解放機跟進干涉，空軍負責偵巡與訓練的在空機就會轉為執行驅離任務機，阻絕解放機行動；地面警戒機則強化待命效率，隨時可升空對應。

根據民間航空機追蹤網站資訊顯示，波洛西從華府安德魯空軍基地出發，疑搭乘呼號SPAR19的美軍C40行政專機前往亞太，途中降落夏威夷與關島後，繼續前往東南亞。

在波洛西出發前，福建平潭海事局29日晚即發布航行警告，30日起將在平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。共軍揚言波洛西若訪問台灣，「必將採取強有力措施」。

已有媒體披露波洛西會訪台，台灣也有學者預判波洛西本周確將訪台，並得與台總統蔡英文會面，但不會在台過夜，短暫停留後即離台。

由於解放軍揚言反制波洛西訪台，聯合報向台國防部查詢，有無和美合作空中防護專機的計畫？台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。

據了解，今天台海周邊共軍機艦批次狀況尚稱正常，東南部空域有一架美軍P-8反潛機執行巡邏任務，嘉義則有兩批F-16戰機升空，台東則有三批F-5戰機升空進行訓練。國軍各部隊仍維持正副主官一人在營，戰備狀況正常。

波洛西 解放軍 國防部

上一則

台方評估：波洛西有意成行 可能旋風訪問數小時

延伸閱讀

台方評估：波洛西有意成行 可能旋風訪問數小時

台方評估：波洛西有意成行 可能旋風訪問數小時
波洛西亞洲行 8月1日將在新加坡出席演講

波洛西亞洲行 8月1日將在新加坡出席演講
迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」

迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」
新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？
波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面