護衛波洛西 台軍方：解放機若跟進防空識別區 將驅離

台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。(美聯社)

眾院議長波洛西 本周訪問亞洲，行程間傳將訪台，由於解放軍 已在近台地區展開大規模軍演，揚言「必將採取強有力措施」。台國防部 表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。

據了解，台國軍應變計畫是指波洛西訪台，專機進入台防空識別區後，若有解放機跟進干涉，空軍負責偵巡與訓練的在空機就會轉為執行驅離任務機，阻絕解放機行動；地面警戒機則強化待命效率，隨時可升空對應。

根據民間航空機追蹤網站資訊顯示，波洛西從華府安德魯空軍基地出發，疑搭乘呼號SPAR19的美軍C40行政專機前往亞太，途中降落夏威夷與關島後，繼續前往東南亞。

在波洛西出發前，福建平潭海事局29日晚即發布航行警告，30日起將在平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。共軍揚言波洛西若訪問台灣，「必將採取強有力措施」。

已有媒體披露波洛西會訪台，台灣也有學者預判波洛西本周確將訪台，並得與台總統蔡英文會面，但不會在台過夜，短暫停留後即離台。

由於解放軍揚言反制波洛西訪台，聯合報向台國防部查詢，有無和美合作空中防護專機的計畫？台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。

據了解，今天台海周邊共軍機艦批次狀況尚稱正常，東南部空域有一架美軍P-8反潛機執行巡邏任務，嘉義則有兩批F-16戰機升空，台東則有三批F-5戰機升空進行訓練。國軍各部隊仍維持正副主官一人在營，戰備狀況正常。