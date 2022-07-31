我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」

日本秘書解密 2015安倍在東京陪李登輝吃早餐

波洛西亞洲行 8月1日將在新加坡出席演講

中央社台北31日電
波洛西亞洲行牽動美中軍事動態一覽表。(製表／本報系國際組、政治組)
波洛西亞洲行牽動美中軍事動態一覽表。(製表／本報系國際組、政治組)

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）公布率領國會代表團訪問亞洲行程，包括新加坡、馬來西亞、南韓、日本，未列台灣。專機自夏威夷起飛後，8月1日將出席新加坡美國商會一場演講活動。

據新加坡美國商會公布訊息，8月1日當地時間下午4時至7時（美東時間1日凌晨4時至7時）將舉辦「智慧城市雞尾酒會」活動，波洛西將出席並發表演講。

新加坡美國商會表示，很高興邀請美國商界的成員和朋友與美國國會代表團一起參加雞尾酒招待會。

波洛西此次亞洲行是否訪問台灣引發高度關注，她先在29日記者會中被問及出訪一事時迴避答覆，表示這是安全議題，對於每位出訪的國會議員來說都是安全問題，特別是出國訪問。

航班追蹤網站指出30日一架空軍波音C-40C運輸機，從舊金山出發，飛往夏威夷，另今天一架C-5運輸機從夏威夷起飛飛往亞洲，但尚未得知最終目的地。

今天波洛西辦公室進一步公布訪問行程，指率領國會代表團前往印太地區，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行將重點關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。

波洛西行程目前未列訪台，但先前傳出可能訪台後引發中國強烈反應甚至軍事威脅。28日總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話時，兩人在台灣議題上「直接且坦率」對話，拜登重申美方政策不變，也表達強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

此外據港媒統計，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場演習。中國專家認為此舉即是針對波洛西可能的訪台對美國提出警告。

眾院議長波洛西。(路透)
眾院議長波洛西。(路透)

波洛西 新加坡 夏威夷

上一則

迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」

延伸閱讀

迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」

迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」
新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？
波洛西亞洲行未列台灣 胡錫進：仍可能以私人身分訪台

波洛西亞洲行未列台灣 胡錫進：仍可能以私人身分訪台
波洛西專機疑從夏威夷飛往新加坡 最可能「這2天」抵台

波洛西專機疑從夏威夷飛往新加坡 最可能「這2天」抵台

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
拜登新冠檢測再呈陽性 無症狀、將再開始隔離

拜登新冠檢測再呈陽性 無症狀、將再開始隔離
涉諷華裔校長「新冠」紐約皇后學院校警被爆種族歧視

涉諷華裔校長「新冠」紐約皇后學院校警被爆種族歧視
新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？
波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣