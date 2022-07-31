波洛西亞洲行 8月1日將在新加坡出席演講

波洛西亞洲行牽動美中軍事動態一覽表。(製表／本報系國際組、政治組)

眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）公布率領國會代表團訪問亞洲行程，包括新加坡 、馬來西亞、南韓、日本，未列台灣。專機自夏威夷 起飛後，8月1日將出席新加坡美國商會一場演講活動。

據新加坡美國商會公布訊息，8月1日當地時間下午4時至7時（美東時間1日凌晨4時至7時）將舉辦「智慧城市雞尾酒會」活動，波洛西將出席並發表演講。

新加坡美國商會表示，很高興邀請美國商界的成員和朋友與美國國會代表團一起參加雞尾酒招待會。

波洛西此次亞洲行是否訪問台灣引發高度關注，她先在29日記者會中被問及出訪一事時迴避答覆，表示這是安全議題，對於每位出訪的國會議員來說都是安全問題，特別是出國訪問。

航班追蹤網站指出30日一架空軍波音C-40C運輸機，從舊金山出發，飛往夏威夷，另今天一架C-5運輸機從夏威夷起飛飛往亞洲，但尚未得知最終目的地。

今天波洛西辦公室進一步公布訪問行程，指率領國會代表團前往印太地區，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行將重點關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。

波洛西行程目前未列訪台，但先前傳出可能訪台後引發中國強烈反應甚至軍事威脅。28日總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話時，兩人在台灣議題上「直接且坦率」對話，拜登重申美方政策不變，也表達強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

此外據港媒統計，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場演習。中國專家認為此舉即是針對波洛西可能的訪台對美國提出警告。