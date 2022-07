迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」

眾院議長波洛西 7月31日率團展開亞洲行,她的辦公室公布行程,目的地包括新加坡 、馬來西亞、南韓與日本 ,未列台灣。

雖然波洛西官方行程未列台灣,但多家報導與消息來源均指出,波洛西訪台機會高,時間點落在星、馬行程結束後前往日、韓間的空檔。台總統府與外交部今天均不證實波洛西訪台報導與傳聞,但消息人士指出,相關單位對波洛西來訪已是「準備中」。

法國國際廣播電台引述消息人士談話報導,波洛西將於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪台,在台北會見台總統蔡英文。5日下午,其座機將降落在東京橫田美國空軍基地,之後與日本首相岸田文雄會面。包括法廣等多家國際媒體都稱波洛西極可能造訪台灣。

波洛西辦公室31日發表聲明公布訪問行程,指率領國會代表團前往印太地區,包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本,未列台灣。聲明說,此行將重點關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。

波洛西31日連發5則推文表示,她帶領訪問團前往印太,重申美國對盟邦和友人的承諾,「我們將在新加坡、馬來西亞、南韓、日本舉行高階會議,討論如何進一步共享利益和價值」,她未提到台灣。

