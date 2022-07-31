迎接波洛西 消息人士：台方「準備中」

雖然波洛西官方行程未列台灣，但消息人士指出，台灣相關單位對波洛西來訪已是「準備中」。(Getty Images)

眾院議長波洛西 7月31日率團展開亞洲行，她的辦公室公布行程，目的地包括新加坡 、馬來西亞、南韓與日本 ，未列台灣。

雖然波洛西官方行程未列台灣，但多家報導與消息來源均指出，波洛西訪台機會高，時間點落在星、馬行程結束後前往日、韓間的空檔。台總統府與外交部今天均不證實波洛西訪台報導與傳聞，但消息人士指出，相關單位對波洛西來訪已是「準備中」。

法國國際廣播電台引述消息人士談話報導，波洛西將於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪台，在台北會見台總統蔡英文。5日下午，其座機將降落在東京橫田美國空軍基地，之後與日本首相岸田文雄會面。包括法廣等多家國際媒體都稱波洛西極可能造訪台灣。

波洛西辦公室31日發表聲明公布訪問行程，指率領國會代表團前往印太地區，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本，未列台灣。聲明說，此行將重點關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。

波洛西31日連發5則推文表示，她帶領訪問團前往印太，重申美國對盟邦和友人的承諾，「我們將在新加坡、馬來西亞、南韓、日本舉行高階會議，討論如何進一步共享利益和價值」，她未提到台灣。

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

波洛西公布代表團成員，包括眾院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、華盛頓州眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、韓裔眾議員金安迪（Andy Kim）。

法新社報導，新加坡外交部證實波洛西將在8月1日與2日訪星，與新加坡總統哈莉瑪、總理李顯龍會面。

連日來，北京不斷警告波洛西不得訪台。解放軍空軍發言人申進科7月31日在新聞發布會上說，解放軍空軍有意志、信心和能力，捍衛國家主權和領土完整。他說：「捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命」。