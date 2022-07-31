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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

編譯中心／即時報導
美國眾議長波洛西。（歐新社）
美國眾議長波洛西。（歐新社）

聯邦眾院議長辦公室官網公布波洛西亞洲之行行程，稱波洛西率領一個國會代表團訪問印度-太平洋地區，包括訪問新加坡、馬來西亞、韓國和日本，聲明全文未提及台灣。

稍早前波洛西在臨行當天表示，自己會在途中讓人知曉具體行程。美國官方關於其是否訪問台灣，仍然顯示資訊為「待定」。

聯邦眾院議長辦公室官網31日公布波洛西亞洲之行行程。（取材自眾院議長官網）
聯邦眾院議長辦公室官網31日公布波洛西亞洲之行行程。（取材自眾院議長官網）

波洛西31日發出的這一份聲明，也同步在官方推特帳號上發文，立刻有大批網友在底下留言問「會到台灣嗎？」、「台灣呢？」有人認為她或許會偷偷去，也有人認為不應該在這時候去，推文刊出不到一小時已獲得超過600則回應、500則轉發。

波洛西 新加坡 眾院

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