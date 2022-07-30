拜登新冠檢測再呈陽性 無症狀、將再開始隔離

總統拜登30日再次測得新冠陽性。(美聯社)

拜登 總統30日上午接受病毒檢測 呈現陽性，但沒有症狀，白宮 醫師指示拜登重新開始隔離。

拜登21日確診新冠肺炎，依據聯邦疾病防治中心（CDC）標準展開隔離並服用新冠藥物Paxlovid治療；26日晚間完成Paxlovid療程，且病毒檢測呈現陰性，拜登27日戴上口罩恢復日常工作。

白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor）30日透過書面表示，拜登逐日接受病毒檢測均為陰性，直到30日上午接受抗原快篩呈現陽性，代表著復發（rebound positivity）。

歐康納說，拜登沒有再出現症狀，且感覺身體狀況保持良好，因此建議拜登不用再次接受新冠療程，但需要重新開始隔離，歐康納說將持續密切注意拜登身體健康狀況。

歐康納表示，少數接受Paxlovid治療的患者，會出現疫情復發，拜登在服藥治療後，增加病毒檢測次數，既是保護拜登身邊的人士，也能監測病毒狀況。

CDC今年5月公告，提醒服用Paxlovid的患者，可能會出現復發（Rebound）；這與完全復原後再染疫（Reinfection）者不同。

台灣中央流行疫情指揮中心上月表示，若患者症狀一度改善，短時間內又惡化、再出現明顯症狀，且快篩呈現陰轉陽，則定義為「復發」，較可能出現在確診後2周內，至於「二度感染」大多發生在確診3個月之後。