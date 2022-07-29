我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西不鬆口…白宮：未見中方增軍事行動跡象

聯合國副秘書長：結束俄烏衝突 前景黯淡

布林肯重申美政策不變 反對片面改變台海現狀

中央社╱華盛頓29日專電
國務卿布林肯。 （Getty Images)
國務卿布林肯。 （Getty Images)

國務卿布林肯今天表示，美方政策不變，強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。日本外務大臣林芳正則重申美國總統拜登與日本首相岸田文雄5月聯合聲明表示，對台基本立場不變。

美、日今天在華府召開「2加2會談」美日經濟政策協商會議首次部長級會議，會後並召開聯合記者會。

媒體問及拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平對話後，台灣議題是否有所進展，以及對台海緊張局勢、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的看法時，布林肯（Antony Blinken）表示，這是努力確保與中國維持和加深溝通管道的一部分，以負責任的管理雙方存在的分歧，並在利益一致之處共同努力。

他表示，拜登與習近平的會談有三大部分，一是雙方可合作之處，包括氣候變遷、健康安全與反毒；一是就俄羅斯入侵烏克蘭問題交換意見。另一個則是台灣，拜登強調美方政策不變，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但「過去40多年裡，我們處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這一點」，作為共同責任的一部分，持續以不會造成衝突的明智方式管控這一點十分重要。美中在此議題上保持開放的溝通管道，特別是在兩國元首之間至關重要。

對於裴洛西可能訪台，林芳正表示，日本政府不宜就此發表評論。至於台灣議題，他則重申美日元首在5月發表的聯合聲明指出，對台灣的基本立場不變，台海和平繁榮的重要依然不變，美日兩國領袖期盼和平解決台海問題。

拜登5月與岸田文雄在東京會談後發表聯合聲明指出，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。

拜登 布林肯 日本

上一則

波洛西不鬆口…白宮：未見中方增軍事行動跡象

延伸閱讀

布林肯籲美中持續以智慧處理針對台灣的立場分歧

布林肯籲美中持續以智慧處理針對台灣的立場分歧
與拜登唱反調？紐約市長稱美經濟衰退 華爾街在崩潰

與拜登唱反調？紐約市長稱美經濟衰退 華爾街在崩潰
格林納、惠蘭換俄軍火商 克里姆林宮否認「美俄換囚」

格林納、惠蘭換俄軍火商 克里姆林宮否認「美俄換囚」
拜登政府批准亞利桑納州尤馬區段美墨邊境築牆工程

拜登政府批准亞利桑納州尤馬區段美墨邊境築牆工程

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷
港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」
兆彩獎金11億 贏頭獎就好命？多名得主破產背債…

兆彩獎金11億 贏頭獎就好命？多名得主破產背債…
敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨