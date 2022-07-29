波洛西不鬆口…白宮：未見中方增軍事行動跡象

白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（歐新社）

儘管傳聞將在今天出訪亞洲，美國聯邦眾議院議長波洛西 仍以安全考量為由，不願鬆口是否訪問台灣，但她對即將展開的出訪感到興奮。美國白宮 官員柯比 則表示，未見到中國有採取任何軍事行動的跡象。

美媒盛傳波洛西（Nancy Pelosi）將在今天展開亞洲訪問行程，已知的地點包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

波洛西今天在每周例行記者會被問及此事時，依然以安全考量為由迴避。她表示，這是安全議題，對於每位出訪的國會議員來說都是安全問題，特別是出國訪問。對議長而言，這是額外的安全議題，還包括和她一同出訪的成員與工作人員。

儘管不願確認是否將訪問台灣，波洛西仍花時間闡述美國與亞太地區關係的重要性。

她表示，美國總統拜登上任之初就談到對亞太區域的高度重視。包括拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人也曾前往亞洲訪問，她希望國會也能參與其中。做為西太平洋一份子，她將太平洋視為自己的家園，是其中的一部分。

波洛西並表示：「我非常興奮，如果我們去這些國家，你們會在途中聽到對話的消息。」

對於波洛西的出訪，白宮同樣不願證實。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，波洛西的出訪由她自己決定。不需要也不沒有批准與否的問題。

中國官方連日來對波洛西可能訪台語出恫嚇，在被問及是否觀察到中方有任何軍事行動時，柯比表示，並未見到中方有任何對台灣不利的具體、明確跡象。

柯比並指出，已經看到中方關於波洛西可能出訪的好戰言論，「沒有必要這樣做」，美方政策沒有改變。

對於波洛西可能訪問台灣一事，北京反應激烈。北京多次發表措辭嚴厲的言論，中國軍方揚言若波洛西訪問台灣「必將採取強有力措施」。在波洛西將啟程前往亞洲訪問前夕，共軍宣布將在當地時間30日在福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。