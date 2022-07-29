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布林肯籲美中持續以智慧處理針對台灣的立場分歧

布林肯籲美中持續以智慧處理針對台灣的立場分歧

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）29日在國務院表示，美中元首通話時，總統拜登強調美國對台政策沒有改變。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）29日在國務院表示，美中元首通話時，總統拜登強調美國對台政策沒有改變。美聯社

國務卿布林肯（Antony Blinken）29日在國務院表示，美中元首通話時，總統拜登強調美國對台政策沒有改變，美國強烈反對任何意圖片面改變現狀或破壞台海和平的努力，過去40多年來美中管控分歧，確保和平穩定，繼續以這種「有智慧的方式」管理，是美中共同責任的重要部分。

美國總統拜登和中國國家主席習近平28日舉行2小時17分鐘的通話，針對台灣問題各自表述立場；布林肯說，美中就台灣問題存在諸多分歧，過去40年來，美國不僅管理這些分歧，也找到方式維持和平穩定，使台灣人民繁榮發展。

布林肯說，作為美中共同責任的一部分，重要的是以一種有智慧的方式持續管控這些分歧，而不會構成可能的衝突。

布林肯重申美中保持溝通管道暢通的必要性，他說，這對拜登和習近平來說尤為重要，在處理類似台灣這樣的難題時，兩國元首的直接溝通越發必要。

布林肯29日在國務院參加美日經濟版2加2會談，會後偕日本官員舉行聯合記者會，日本外相林芳正也被問到台灣問題。

林芳正表示，就如同拜登和日本首相岸田文雄5月在東京發表的聯合聲明，有關台灣，日美的基本立場不變，台海和平穩定的重要性依舊，他作為日本官員，不宜評論美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能訪台。

美日透過聯合聲明表示，美日對台灣的基本立場不變，重申台海和平穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素，敦促以和平方式解決兩岸問題。

布林肯 拜登 日本

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究竟來不來台灣？波洛西不願回應

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