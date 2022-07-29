美協助中美洲打擊人口販賣 美墨邊境偷渡人數下降

美墨邊境地帶5月創下每天超過7700人被捕的新高紀錄，由於6月間美國移民探員在境外地區協助當地警察機關逮捕人口販子，美墨邊境非法入境人數到6月底已減少約14%。美聯社

國家廣播公司(NBC)29日報導，從美墨邊境 偷渡入境而被逮捕的無證客人數，今年5月創下新高紀錄，但近兩個月來已減少14%，原因與美國協助中美洲打擊人口販賣有關。報導指出，拜登政府雖曾宣布與墨西哥及中南美洲國家加強合作以解決邊境危機，但美國移民探員在境外地區協助當地警察機關逮捕人口販子的行動，到目前為止大多保持隱密。

報導指出，根據國土安全部送交白宮的簡報資料，今年6月間，海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)探員與移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員在中美洲協助當地機關打擊人口販賣，曾在一周之內破獲240名俗稱「土狼」(coyotes)的人口販子。

簡報資料指出，美國聯邦探員在境外任務中，為當地執法機關提供人口販賣活動情資，讓人口販子因此落網。

國土安全部發言人表示，國土安全部為查緝人口販賣投注1300名人力，自從今年4月以來投入經費累計超過5000萬元。

在美墨邊境地帶遭到逮捕的無證客人數，今年5月創下每天超過7700人被捕的新高紀錄，由於6月間人口販子在中美洲國家被捕的案例大增，美墨邊境非法入境 人數開始出現下降，到了6月底已減少約14%。

根據海關與邊境保護局統計，今年7月前兩周，在美墨邊境遭查緝的無證客人數，平均每天有6800人。

國家廣播公司報導，季節因素也與非法入境人數下降有關。歷年來，出現高溫的盛夏月份，偷渡人數都有略減趨勢。報導指出，根據估計，今年7月美墨邊境非法入境人數，將比去年同期來得低。

國土安全部在簡報資料中指出，每一名人口販子落網，代表了美墨邊境非法入境人數因此減少24名。報告中指出，這波遭到逮捕的人口販子，共計讓美墨邊境在一天當中減少了1329名偷渡客。

根據簡報紀錄，今年6月底的一周之內，海關與邊境保護局探員讓166名人口販子在美國境外被捕，移民和海關執法局的國土安全調查處(Homeland Security Investigations)探員也讓74名人口販子在境外地區落網。聯邦探員同時協助中美洲國家破獲人口販賣行動的窩藏地點，以及載運非法移民 闖關入境的聯結車。

進步派移民政策倡議組織「移民活動中心」(The Immigration Hub)執行主任岡薩雷茲(Sergio Gonzales)指出，美國選民普遍支持逮捕人口販子的行動，但拜登政府對於向美國尋求庇護的外籍人士，也應該設立安全、合法的更多管道。