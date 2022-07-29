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戰略學者：拜習5度通話 無法取代當面談的重要性

編譯張佑生／即時報導
美國總統拜登與中國國家主席習近平傳出正安排當面會談。（美聯社）
美國總統拜登與中國國家主席習近平傳出正安排當面會談。（美聯社）

拜登政府高級政府官員在美中元首28日第5度通話後對記者表示，兩位領導人「討論了面對面會談的價值，並同意讓他們的團隊跟進，以找到雙方都同意的時間來進行會談」。美國媒體推測，兩國領袖會面場合有可能是11月於印尼舉辦的20國集團峰會。

台灣淡江大學戰略研究所副教授李大中分析，如同以往，白宮會後新聞資料非常簡潔，中方訊息量較大，大體上各自突顯想要強調的部分，重申既有的立場。

基本上此次通電最引人注意之處，就是是雙方提及領導人實體會晤的重要性，兩邊團隊會接續安排。

即便這兩年收到受疫情影響，十多年來，在美中領導人更替後，並沒有這麼久，雙方沒有進行面對面的峰會，尤其是拜登已接連出訪歐洲、亞洲、中東，顯然疫情已不再是影響因素。

第一是這意謂實體會晤的重要性，遠非去年十一月視訊峰會或是幾次通電，能夠取代。第二是有鑑於近來兩國無論在台海、南海均存在衝突的潛在風險，拜習均體認到，即便美中現階段呈現高度競爭的態勢，仍有必要加強溝通，針對部分關鍵議題打交道，重點是控管分歧，設置防護欄，避免擦槍走火與誤判，（尤其是針對台海形勢）。

對比於前幾任美國總統，如歐巴馬2009年1月就任，當年11月訪中，習近平就任領導人沒多久，在歐巴馬提議下，歐習於2013年加州陽光莊園非正式峰會，川普2017年1月29就任，當年4月，川習進行佛州海湖莊園峰會。

拜登 疫情 歐巴馬

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