拜習通話後 波洛西出訪 學者：相信不會選擇刺激台海

習近平、拜登二人28日進行通話，圖為兩人在3月時進行視訊通話。(新華社)

美國總統拜登 、中國國家主席習近平 28日通話，雙方就台灣問題的表述被認為與美國眾議院議長波洛西 的亞洲行密切相關。中國國關學者認為，不論波洛西是否訪台，雙方應有相較發生軍事衝突風險更低的軍事措施可以使用，且在中方對「底線」的強烈表態下，相信美方不會選擇進一步刺激台海軍事衝突的舉動。

閩南師範大學圓山學院教授朱磊指出，習近平闡述對台立場時態度非常堅定，「民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」不僅提醒美方注意要重視14多億人的「民意」，指出在台灣問題上挑釁中國的危害，還傳遞出中方視台灣問題為「國家核心利益中的核心」的政策思維。

對於據新華社報導，拜登向習近平重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。朱磊說，再結合本月上旬美國國務卿布林肯將美國對中國政府作出的「四不一無意」承諾提升為「六不一開放」，顯示美國國內雖然有不少鷹派聲音，但以美國總統為首的行政體系在對華政策和台灣問題上的表態，基本能夠保持理性、遵守底線、明辨是非。

至於NBC報導，波洛西於29日出訪亞洲，並將台灣以「暫定」方式列入，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪坦言，拜登無法對波洛西的出訪與否做出決定，因此他宣稱這只是波洛西的決定，以免發生雙邊軍事衝突，並向中國重複了「一個中國政策」，或許還包括「戰略性模糊」。

在此之下，面對中方不只一次宣布，若波洛西訪台將採取嚴厲的必要措施，在拜習通話後，時殷弘認為，中方所謂的軍事措施，應會少於那些有「重大風險」，導致軍事衝突的措施。且若波洛西真的訪台，美國軍方採取措施保障其安全，應也有比造成衝突風險更小的選項。

時殷弘說，面對高度不確定性，中國政府首先要留出合理充足的戰略和戰術靈活空間。時殷弘先前受訪時也曾提到，中方會清楚表達希望波洛西取消行程，北京也不願現階段和美國發生衝突，拜習此次通話就顯示，儘管雙方關係緊張，但願意談。

朱磊表示，與其他美國卸任高官訪台不同，波洛西此次訪台計劃是在其現職任期內，且她與拜登同屬民主黨，其舉動代表美國總統的立場，若她以美國眾議長身分訪台，完全明顯違背美方在中美聯合公報中的承諾，可能會被解讀為美國對華立場及政策的正式改變，這種錯誤信號是中美雙方都不願看到的。

朱磊說，為阻止此類可能危及台海和平的事件發生，中國外交部已多次表態反對波洛西訪台，國防部也表明絕不會坐視不管，相信這樣強烈的表態，美方應該可以知道中方的底線，不會選擇進一步刺激台海軍事衝突的舉動。

就此次拜習通話的經貿、公衛、氣候等議題，時殷弘認為，在諸多對抗的背景下，與拜習3月舉行線上峰會相比，此次情勢更加糟糕，即使美方取消川普政府時期對中國進口產品加徵的關稅，也很難找到進一步突破的可能性。

朱磊說，拜登上台後，中美元首曾分別在去年2月和9月兩次通電話，去年11月16日和今年3月18日，以及7月28日，中美元首三次視頻通話，就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。

他認為，中美經貿問題只是眾多議題的其中之一，不一定每次都要展開討論。在當前波洛西計劃訪台這種嚴重挑釁中美關係的事件面前，台灣問題無疑是最重要議題，因此這次視頻會晤的重點，是強調對核心問題要有足夠重視，切勿草率決策，避免雙方都不願發生的危險。