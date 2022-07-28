肯塔基州連日暴雨 至少已奪8命毀百棟屋

肯塔基州東部地區遭逢連日暴雨，洪水淹沒道路和民宅。(美聯社)

肯塔基州東部山區的連日暴雨 導致山洪和泥石流爆發，數百棟房屋被毀，許多道路和橋樑被沖垮，至少造成八人死亡，救援人員在快速上漲的洪水 中將困在屋頂的民眾救出。

州長貝希爾(Andy Beshear)28日說，這是肯州很長時期內發生的最嚴重和最致命的洪災，死亡人數可能升至兩位數，州府已向重災區派出國民兵協助救援。

貝希爾說，肯州西部多個城鎮去年底被致命的龍捲風摧毀，目前正在重建中，如今又出現了嚴重洪災，許多人流離失所，需要幫助。他說：「東部目前仍有許多人被困在屋頂，等待我們救援。許多人的下落不明，幾乎肯定他們當中還會有人遭遇不幸。」

肯州東部、維吉尼亞州西部和西維吉尼亞州 南部的阿巴拉契亞(Appalachia)山區普降暴雨，數日來降雨數吋，部分地區六吋，預計還會再降一至三吋。暴雨引發災難性的山洪和泥石流，導致道路被淹，車輛無法通行，房屋被毀，人員被困，損失慘重，三州逾3萬1000戶斷電。

州長向受災嚴重的地區派出國民兵，州府敦促佩里(Perry)、萊斯利(Leslie)和克雷(Clay)三個郡的低窪地帶居民向高處轉移，許多地方的道路和橋樑被沖垮，救援隊伍無法到達災區。

佩里郡緊急管理部門54歲的史塔西(Jerry Stacy)說，當地社區的居民房屋多是建在陡峭的山坡上，或是在山谷之間，暴雨造成的「極端山洪與泥石流無處不在」，他一直住在佩里郡，從沒見過如此嚴重的洪災。

鹿角鎮(Buckhorn)一個居民在社群媒體貼出照片，顯示Squabble Creek河的河水暴漲外溢，淹沒了一座歷史性的教堂。布里希特郡(Breathitt)的洪水沒過公路，淹沒了房屋和商店，連消防員都被迫放棄被洪水淹沒的消防站。