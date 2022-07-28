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曾在天安門拉布條挺民主 波洛西對中人權立場強硬

中央社華盛頓27日綜合外電報導
波洛西(中)1991年在天安門廣場拉開黑布條，上面以中英文書寫「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。(擷自波洛西臉書)
波洛西(中)1991年在天安門廣場拉開黑布條，上面以中英文書寫「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。(擷自波洛西臉書)

聯邦眾院議長波洛西以對中國強硬開啟政治生涯，當時還是新科國會議員的她敢於天安門事件兩年後，就在天安門廣場拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」黑布條。

逾30年後，波洛西（Nancy Pelosi）可能的台灣行將對中國的外交強硬立場推向最顛峰，官員擔心此行結果恐具挑釁意味，此事已經造成華府和北京最高層關係緊張。

美中關係風險很高，華府致力平衡之際，波洛西是否率團訪台仍在未定之天。但可以確定的是，對美國和對波洛西本人而言，她的決定對外交政策和人權立場將是關鍵的一刻。

美聯社報導，1989年天安門學生民主運動遭武力鎮壓時，波洛西還是新科議員。兩年後她與較資深議員訪問北京，媒體拍下3位美國議員拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的黑布條，武警很快趕到，一行人遭到短暫拘留。

影片來源：House Speaker Nancy Pelosi臉書

一段當時的畫面錄到波洛西說：「他們過去兩天以來一直告訴我們，中國有言論自由。」

華府倡議團體「爭取香港運動」（The Campaign for Hong Kong）總裁朱牧民（Samuel Chu）說，那次訪問對波洛西產生「深刻而且持久」的影響，成為她領導風格的基調。

波洛西為中國人權發聲，1993年就曾致力反對北京申辦夏季奧運會，後來也反對北京申辦2008年奧運會。多年來，她尋求將中國的貿易地位與人權紀錄掛鉤，致力確保中國在監督下加入世界貿易組織（WTO）。

波洛西過去也不乏實質表態挑戰中國之舉，包括2009年她曾將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席胡錦濤。

幾天後她回到華府，在國會一場紀念天安門事件20周年的演說中指出，「中國是一個非常重要的國家」，她並概括敘述美國對中國關係「在各個層面上」的重要性。

「但是經濟體規模、國家大小、關係厚薄，這些都不代表我們不應該暢所欲言。」波洛西說：「我說過了，如果我們不大聲說出對於中國和西藏人權的擔憂，我們就喪失談論世界上任何其他國家人權的一切道德權威。」

兩黨國會議員都對波洛西這趟可能的台灣行展現支持，將此行視為重要外交任務，而且等同於美國政府立法部門的表態。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）指出：「我充分理解世局敏感，但有個極其明顯的事實：如果我們容許中國從根本上就誰可以、誰不可以訪問台灣這件事說三道四，那麼台灣將遭到孤立。」

他強調：「我們不可以讓中國這樣幹。現在，她得作出判斷，看此刻出訪是否最明智。」

波洛西 北京 天安門

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