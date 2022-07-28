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與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

記者羅印冲/即時報導
中國國家主席習近平。(新華社)
中國國家主席習近平。(新華社)

根據中國央視新聞報導，中國國家主席習近平28日晚應約與拜登總統通電話。中美兩國元首就中美關係及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。習近平稱，「中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點」。據中方發布，拜登表示，「我願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支援台灣『獨立』」。

據央視報導，習近平指出，當前，世界動盪和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯。面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮。 這是中美兩個大國職責所在。

習近平強調，從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通管道，推動雙方合作。

他表示，當前全球經濟形勢充滿挑戰。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞「脫鉤斷鏈」，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

據報導，習近平「重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場」。習近平強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。」

根據中方發布，拜登表示，當今世界正處於一個關鍵時期。 美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。 美方希望同中方保持暢通對話，增進相互瞭解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。「我願重申，美國的『一個中國政策』沒有改變也不會改變，美方不支援台灣『獨立』。」

報導說，兩國元首還就烏克蘭危機等交換了意見，習近平重申了中方原則立場。

兩國元首認為，這次通話「坦誠深入」，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

習近平 拜登 疫情

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