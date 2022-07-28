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庫許納：前白宮幕僚長凱利訪北京時與中國官員肢體衝突

被庫許納新書爆料推伊凡卡 凱利：不記得有這事

記者顏伶如／綜合報導
前白宮幕僚長凱利(John Kelly)。Getty Images
前白宮幕僚長凱利(John Kelly)。Getty Images

白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)在下個月將出版的新書中指出，妻子伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)有次走在白宮西廂走廊時，遇到迎面走來的前白宮幕僚長凱利(John Kelly)，伊凡卡向凱利打招呼，但凱利當時剛從一場氣氛火爆的橢圓形辦公室會議怒氣沖沖走出，結果遭到凱利推了一把。凱利透過電郵回覆華盛頓郵報詢問時則表示：「不記得有這種事情。」

庫許納新書「打破歷史：白宮回憶錄」(Breaking History: A White House Memoir)指出，他與妻子都覺得凱利是個「雙面人」，「只有一次看到凱利的面具完全掉下」。

庫許納指出，凱利有次怒氣沖沖地從一場氣氛火爆的橢圓形辦公室會議走出，伊凡卡剛好走在白宮西廂走廊，看到凱利迎面走來便打招呼道：「哈囉，幕僚長」，結果伊凡卡被他推了一把，凱利則繼續走開。書中寫道，伊凡卡並未受傷，也沒把事情放在心上，「只不過凱利在暴怒之下，終於顯露了他的真面目」。

書中寫道，相隔約一小時之後，凱利到伊凡卡位於白宮西廂二樓的辦公室「非常懦弱的致歉」，伊凡卡也接受道歉。

對於庫許納的新書爆料，凱利在電郵中回應表示：「不記得有這種事情。」

凱利表示：「說我會動手推女人，真是匪夷所思。根本無法想像。從未發生過。」他在電郵裡表示：「從來不曾蓄意做過這種事，我也不記得曾經為了我沒做過的事情向她道歉。如果有的話，我一定記得。」

庫許納書中指出，伊凡卡當時的辦公室幕僚長茱莉‧拉福德(Julie Radford)當天剛好與伊凡卡開會，因此聽到了凱利的道歉。書中寫道：「這是伊凡卡幕僚第一次看到凱利造訪她位於西廂二樓角落的辦公室。」

伊凡卡透過發言人對華盛頓郵報表示，庫許納對於事件經過的描述是正確的。拉福德也表示，目睹凱利進入伊凡卡辦公室，還聽到他對伊凡卡道歉。

伊凡卡 白宮 庫許納

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