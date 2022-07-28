遏制中國 美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

美軍正考慮在亞洲部署整合飛彈、電子和網路能力的特遣部隊，以遏制中國在台灣海峽和南海的侵略。( 美聯社)

美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）接受「日經亞洲」採訪時表示，美軍正考慮在亞洲部署整合飛彈、電子和網路能力的特遣部隊，以遏制中國在台灣海峽和南海的侵略。

這個被稱為「多領域特遣隊」（multi-domain task force）的陸軍單位由數千人組成，駐紮在華盛頓州和德國的基地。該部隊被組成4個群（group），具備火力、防空、後勤和資訊戰能力。

這支部隊突顯美軍近年來從在中東打擊恐怖主義，轉變成與中國競爭。

這支特遣部隊在和平時期收集情報，致力瞭解對手的行為模式和弱點，為突發事件做準備。若發生戰鬥，電子和網路攻擊的目標是破壞敵人的通訊網路以及指揮和控制系統。利用事先獲得的情報，該部隊可用飛彈攻擊敵人的船艦和設施，並同時進行各種不同的攻擊。

第3支特遣部隊原先預期將派駐夏威夷 ，但被認為最終將會部署在亞洲。這支部隊料將在2023年之後成立。

美國考慮將部隊部署在亞洲，是因為那裡靠近中國。美軍正在研發幾種類型的飛彈，但據信它們的射程最多數千公里，無法從夏威夷射至中國或中國附近水域。讓它們靠近中國將強化華盛頓的備戰狀態。

美國軍方計畫在沖繩、台灣和菲律賓等所謂第一島鏈部署陸基飛彈。五角大廈的意見包括為這個計畫項目分配一個多領域特遣隊。地面部隊較靈活，可輕鬆避開中國飛彈攻擊。而作為前鋒部隊，特遣隊將負責率先摧毀中國的防空和指揮控制系統，為美國軍艦和戰鬥機接近中國周邊地區打開缺口。

一個重要問題是，亞洲國家是否同意接納這樣的美軍？一旦爆發戰爭，這些美軍可能成為中國軍隊的目標。中國有可能警告附近國家他們可能成為攻擊的對象，從而打消他們接受部署這類部隊的念頭。

美軍在打擊中東恐怖組織的陸海空能力上具有壓倒性優勢，但其力量與中國旗鼓相當。在西太平洋，網路、電子和太空 能力的結合，將加快情報收集、行動等過程，有助於防止中國迅速實現其目標。

俄羅斯據信是第一個實施多領域作戰的國家。據報導，自2014年至今在烏克蘭 持續的戰鬥中，俄軍使用電子戰能力切斷烏軍的GPS系統，而網路部隊咸信癱瘓了烏克蘭的電力基礎設施。許多人相信，他們在地面入侵時，能及時展示他們在這些新領域的能力，並在戰鬥中占上風。