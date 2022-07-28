庫許納：前白宮幕僚長凱利訪北京時與中國官員肢體衝突

圖為庫許納與伊凡卡夫婦，20日在紐約市參加伊凡卡的母親伊凡娜的追思儀式。美聯社

前白宮 資深顧問、川普 女婿庫許納 (Jared Kushner)在即將出版的回憶錄裡寫道，前白宮幕僚長凱利(John Kelly)2017年隨前總統川普訪問北京期間，由於一名中國安全官禁止川普武官攜帶「核足球」(Nuclear football)、內有美國核武發射密碼的「核彈公事包」進入會議現場，動手對這名中國官員掐頸並推到牆壁，怒斥：「你們這些人真沒禮貌。」

庫許納新書「打破歷史：白宮回憶錄」(Breaking History: A White House Memoir)訂於8月23日出版。書中指出，川普上台後起用的第二任白宮幕僚長凱利，看在白官內部人員眼中其實是個惡霸，有著彷彿電影劇情「化身博士」(Jekyll-and-Hyde)般的雙重人格。

凱利透過電郵回覆華盛頓郵報記者詢問時，否認庫許納的書中描述。海軍陸戰隊四星上將退役、原任國土安全部長的凱利，2017年7月底出任白宮幕僚長，接替原任白宮幕僚長的蒲博斯(Reince Priebus)。

庫許納在新書中指出，川普2017年底訪問北京期間，隨身攜帶「核彈公事包」的川普武官遭到一名中國安全官阻止進入會議現場，凱利為此大為光火。庫許納指出，中方官員企圖插手「核彈公事包」動態是「令人憂心的外交侵害」，但凱利的反應卻過度激動，似乎想利用這段插曲在中方官員面前彰顯權力。

書中指出，凱利看到川普武官被禁止進入會議廳而與中方官員爭執，便匆忙走過廳門，動手對一名中國安全官掐頸，將其推到牆壁，怒斥：「你們這些人真沒禮貌。」

庫許納在書中指出，凱利大罵：「這些中國人真沒禮貌。這太糟糕了。你們的待客之道應該不是這樣。」一名中國禮賓官聞聲趕來，坦承安全官有疏失，再三道歉，但凱利盛怒之下已經離開並杯葛會議，導致川普參加這場會議時，身邊座位是空的。

庫許納指出，事後凱利重新加入白宮訪問團成員行程，「說著剛剛發生的事件來取悅大家」，中方禮賓部門主管要求凱利應該親自向安全官致歉，卻遭凱利拒絕。

凱利透過電郵對華盛頓郵報表示，中國官員明知無權檢查「核彈公事包」，也無權要求「核彈公事包」必須經過金屬探測器檢查，卻還企圖刁難。他寫道，一名中國禮賓官後來上前致歉，事件就結束了。

庫許納在書中寫道，肢體衝突事件過後，看到凱利與中方禮賓部門主管親切地走在一起，有說有笑，「就在那一剎那，我終於了解凱利是什麼樣的人。對他而言，任何事物都是建立主導權與控制權的遊戲，他讓身邊的人覺得渺小、微不足道，因為置身一個充滿權力的地方。一旦他鞏固自己的地位，他就透過魅力使人鬆懈防備，展現他善良的一面讓人感到安心，同時卻害怕萬一惹怒凱利可能遭遇如何下場」。