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俄太空機構告知NASA 自家太空站運轉前不會退出ISS

編譯周辰陽／綜合報導
美國太空總署負責人類探索與行動任務局（HEO Mission Directorate）的助理署長陸德斯27日受訪時表示，俄方太空官員已經告知美方，想要繼續讓其太空人在ISS上飛行，直到自家軌道太空站建成與運轉。（路透資料照片）
美國太空總署負責人類探索與行動任務局（HEO Mission Directorate）的助理署長陸德斯27日受訪時表示，俄方太空官員已經告知美方，想要繼續讓其太空人在ISS上飛行，直到自家軌道太空站建成與運轉。（路透資料照片）

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）新署長波瑞索夫（Yuri Borisov）26日跟普亭總統開會時表示，已決定「2024年之後」退出國際太空站（ISS）。美國太空總署（NASA）一位高層官員隔天告訴路透，俄方太空官員已經告知，莫斯科想要繼續讓其太空人在ISS上飛行，直到俄方自家軌道太空站建成與運轉。

NASA負責人類探索與行動任務局（HEO Mission Directorate）的助理署長陸德斯（Kathy Lueders）接受訪問時表示，俄羅斯官員當天晚些時候告知，在俄方致力計畫中的「俄羅斯軌道服務太空站」（ROSS）啟動與運轉時，Roscosmos希望繼續ISS合作計畫。

陸德斯表示，「我們沒有得到任何工作層級有著任何改變的任何跡象」，又指美俄兩國太空機構的關係仍然「一切如常」。

Roscosmos官網27日也發布了ISS俄羅斯段飛行主管索洛維約夫（Vladimir Solovyov）的訪談，並引述他的話說俄羅斯必須留在ISS到ROSS運轉為止。索洛維約夫表示，他預計ROSS將在2028年的某個時候於地球軌道組裝完畢，「我們當然需要繼續操作ISS，直到我們為ROSS打造出差不多的實體待運件（Tangible Backlog）」。

至少再合作6年

索洛維約夫指出，「我們必須考慮到，如果我們停止載人飛行好幾年的話，那麼恢復已經取得的成就將會非常困難」。

路透指出，這些最新跡象都表明，至少還有6年時間，美俄兩國長達20多年的軌道合作才有可能畫下休止符。

太空人 俄羅斯 NASA

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