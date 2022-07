楊安澤組第3黨前進黨 與前新州州長惠特曼任共同主席

由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」,將於9月24日在休士頓正式成立,主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。(美聯社)

兩黨前官員組合成立

數十名來自民主黨 、共和黨 的前任官員27日宣布成立美國第三個政黨「前進黨」(Forward),號召對兩黨政治失常現狀感到不滿的數百萬選民踴躍加入;「前進黨」創黨初期將由曾經角逐民主黨總統初選的華裔楊安澤(Andrew Yang)以及前共和黨籍新澤西州州長惠特曼(Christine Todd Whitman)擔任共同主席。

路透報導,創黨成員指出,楊安澤與惠特曼希望「前進黨」能夠成為長期稱霸美國政壇的民主黨、共和黨之外,對兩黨不滿的選民的另一個選擇。

由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」,將於9月24日在休士頓正式成立,主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。(Getty Images)

將在逾20城市辦活動

「前進黨」高層主管計畫今秋將在20多個城市舉辦一連串活動,說明黨綱理念,爭取選民支持;今年9月24日將在休士頓舉辦創黨午宴,明年夏天則將召開首屆全國黨代表大會,地點將在稍後決定。

就在美國政治日趨兩極化、政治制度陷入僵局的同時,三個政治團體在近幾年逐漸合流,「前進黨」的建立堪稱水到渠成;「前進黨」高層指出,蓋洛普(Gallup)調查公司去年公布民調顯示,約有三分之二美國民眾認為有必要成立第三政黨。

整合成為「前進黨」的三股勢力分別為2021年共和黨前任官員建立的「整頓美國行動」(Renew America Movement,RAM)、楊安澤2021年脫離民主黨後成立的「前進黨」,以及跨黨派政治組織「服務美國運動」( Serve America Movement)。

「整頓美國行動」成員包括曾在雷根(Ronald Reagan)、老布希(George H.W. Bush)、小布希 (George W. Bush)、川普等共和黨政府任職的數十名前任官員;「服務美國運動」成員來自民主、共和兩黨以及無黨籍人士,執行長為共和黨籍佛羅里達州前聯邦眾議員喬里(David Jolly)。

往前進 將走中間路線

根據報導,「前進黨」將走中間路線,但目前並沒有特定政策,但28日正式成立時,宣傳口號將包括:「我們將如何解決美國面臨的重大問題?不傾左,不偏右,往前進(How will we solve the big issues facing America? Not Left. Not Right. Forward)。」

回顧美國歷史,兩黨政治架構底下,過去雖然出現過第三政黨,但終究以失敗收場。少數案例當中,第三政黨曾在總統大選中發揮某種程度的影響力。政治觀察家說, 綠黨(Green Party)2000年總統候選人納德(Ralph Nader)從民主黨候選人高爾(Al Gore)支持者當中吸走不少選票,最後促成了共和黨候選人小布希贏得白宮寶座。