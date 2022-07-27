我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

楊安澤組第3黨前進黨 與前新州州長惠特曼任共同主席

記者顏伶如／綜合報導
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。（美聯社）
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。（美聯社）

兩黨前官員組合成立

數十名來自民主黨共和黨的前任官員27日宣布成立美國第三個政黨「前進黨」(Forward)，號召對兩黨政治失常現狀感到不滿的數百萬選民踴躍加入；「前進黨」創黨初期將由曾經角逐民主黨總統初選的華裔楊安澤(Andrew Yang)以及前共和黨籍新澤西州州長惠特曼(Christine Todd Whitman)擔任共同主席。

路透報導，創黨成員指出，楊安澤與惠特曼希望「前進黨」能夠成為長期稱霸美國政壇的民主黨、共和黨之外，對兩黨不滿的選民的另一個選擇。

由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美...
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。（Getty Images）

將在逾20城市辦活動

「前進黨」高層主管計畫今秋將在20多個城市舉辦一連串活動，說明黨綱理念，爭取選民支持；今年9月24日將在休士頓舉辦創黨午宴，明年夏天則將召開首屆全國黨代表大會，地點將在稍後決定。

就在美國政治日趨兩極化、政治制度陷入僵局的同時，三個政治團體在近幾年逐漸合流，「前進黨」的建立堪稱水到渠成；「前進黨」高層指出，蓋洛普(Gallup)調查公司去年公布民調顯示，約有三分之二美國民眾認為有必要成立第三政黨。

整合成為「前進黨」的三股勢力分別為2021年共和黨前任官員建立的「整頓美國行動」(Renew America Movement，RAM)、楊安澤2021年脫離民主黨後成立的「前進黨」，以及跨黨派政治組織「服務美國運動」( Serve America Movement)。

前進黨結合整合美國行動(RAM)、服務美國運動(SAM)，以及前進黨為基礎共同組...
前進黨結合整合美國行動(RAM)、服務美國運動(SAM)，以及前進黨為基礎共同組成。

「整頓美國行動」成員包括曾在雷根(Ronald Reagan)、老布希(George H.W. Bush)、小布希(George W. Bush)、川普等共和黨政府任職的數十名前任官員；「服務美國運動」成員來自民主、共和兩黨以及無黨籍人士，執行長為共和黨籍佛羅里達州前聯邦眾議員喬里(David Jolly)。

往前進 將走中間路線

根據報導，「前進黨」將走中間路線，但目前並沒有特定政策，但28日正式成立時，宣傳口號將包括：「我們將如何解決美國面臨的重大問題？不傾左，不偏右，往前進(How will we solve the big issues facing America? Not Left. Not Right. Forward)。」

回顧美國歷史，兩黨政治架構底下，過去雖然出現過第三政黨，但終究以失敗收場。少數案例當中，第三政黨曾在總統大選中發揮某種程度的影響力。政治觀察家說， 綠黨(Green Party)2000年總統候選人納德(Ralph Nader)從民主黨候選人高爾(Al Gore)支持者當中吸走不少選票，最後促成了共和黨候選人小布希贏得白宮寶座。

共和黨 民主黨 小布希

上一則

波洛西訪台成關鍵？美「雷根號航艦群」突駛入南海

延伸閱讀

這位眾議員投票反對「尊重婚姻」3天後出席同志兒婚禮

這位眾議員投票反對「尊重婚姻」3天後出席同志兒婚禮
紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款

紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款
共和黨要角 力挺波洛西訪台

共和黨要角 力挺波洛西訪台
新州五月岬郡、大西洋城 將加收旅遊稅、奢侈稅

新州五月岬郡、大西洋城 將加收旅遊稅、奢侈稅

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
向佐傳出軌視訊畫面流出 女生遭起底曾演「三十而已」

向佐傳出軌視訊畫面流出 女生遭起底曾演「三十而已」
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了