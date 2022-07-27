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波洛西訪台成關鍵？美「雷根號航艦群」突駛入南海

編譯張君堯／綜合報導
根據中國「南海戰略態勢感知計畫」提供的追蹤訊息，美國航空母艦「雷根號」及其打擊群25日結束新加坡訪問後，竟然「朝東北方向南海進發」。（美聯社）
根據中國「南海戰略態勢感知計畫」提供的追蹤訊息，美國航空母艦「雷根號」及其打擊群25日結束新加坡訪問後，竟然「朝東北方向南海進發」。（美聯社）

隨著美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的可能性導致兩岸局勢升溫，中國和美國似乎也正在台灣海峽周圍「加強軍事力量」。

根據中國「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Probing Initiative）提供的追蹤訊息，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）及其打擊群、包含一艘飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）和一艘飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）等船隻25日結束新加坡訪問後，竟然「朝東北方向南海進發」。

美軍尚未透露最終目的地，但若雷根號打擊群持續沿同一方向前進，航母編隊的航線將抵達台灣海峽。與此同時，中國也在該地區加強空中力量。

波洛西尚未確認其訪問計畫，但若她真的訪問台灣、將是自1997年以來訪問的美國最高級別政治人物，北京方面對此警告稱「將把此次訪問視為危險挑釁」。美國官員則向美聯社表示若訪問繼續進行，軍方將增加其在印太地區的部隊和資產流動，包括戰鬥機、船隻等軍事系統很可能被用來提供多層次的保護網。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

波洛西 新加坡 北京

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