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拜習會將登場 白宮：關注台海緊張局勢升高

中央社／華盛頓27日專電
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（歐新社）
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（歐新社）

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天表示，台海緊張將是總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平會談議題。他相信拜登將重申一中政策不變，不樂見台海局勢片面或武力解決，美方關注台海緊張局勢升高。

拜登與習近平近日將舉行會談，這將是拜登上任後兩人第五次接觸。由於正值聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）傳聞將在8月訪問台灣，中國官方多次語出威脅，台灣議題持續成為華府政壇關切焦點。

柯比今天在白宮例行媒體簡報再次被問及拜習會時，仍不願鬆口會談的時間。他表示，這場會談的關鍵在確保溝通管道暢通，美中關係是全球與區域最重要的雙邊關係之一，因為涉及的議題太多。

他指出，拜登十分期待這次會談，雙方有許多議題要談，預期台灣緊張局勢也將在議程之中。

柯比肯定地指出，拜登將以某種形式重申美國的一個中國政策承諾不變，「沒有，零」，美方也依然不樂見台海議題片面或武力解決，「沒有理由這麼做」。

他並指出，美方關切台海與周邊緊張局勢不斷升高，中國軍方更具侵略性，許多美方官員也都表達這樣的作為不僅無益也沒有必要，因為美方的一中政策沒有改變。

對於傳出波洛西已經邀請部分國會議員同行，柯比再次表示，不會就波洛西的出訪計畫做出聲明。但若波洛西有出訪計畫時，行政部門會按照慣例，提供她相關情勢、分析、背景、地緣政治現實等訊息，也會提供安全資訊。他也強調，「未有任何宣布，也未有任何決定」。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在巴西首都巴西利亞（Brasilia）出席美洲防長會議後也被問及波洛西可能訪台的安全疑慮。他向媒體表示，曾和波洛西交談，向波洛西提供安全評估，國防部與美軍官員也已向波洛西簡報，但他未說明相關細節。

波洛西 拜登 柯比

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