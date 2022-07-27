NBC：波洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

眾院議長波洛西。美聯社

眾院 外委會共和黨首席議員麥考爾今天受訪表示，眾院議長波洛西 邀請一小群議員陪同她訪問台灣，包括他本人及眾院外委會主席米克斯，等於證實波洛西確實有訪台計畫。

英國「金融時報」（Financial Times）19日報導，民主黨 籍的波洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程一環。若順利成行，身為總統繼承順位第2位的波洛西，將成為25年來首位訪問台灣的眾院議長。

截至目前，波洛西辦公室都以安全慣例為由，不願預先證實或否認海外出訪行程；行政部門也尚未證實。

不過，麥考爾（Michael McCaul）今天在國會山莊接受國家廣播公司新聞網（NBC News）記者訪問時透露，波洛西有邀請他與民主黨籍的米克斯（Gregory Meeks）一同前往台灣，成為首位公開證實波洛西確實有訪台計畫的人士。

報導引述麥考爾說，他因為有其他私人行程，婉拒波洛西邀約，但他呼籲任何想去的議員就該去，因為「這能對（中國國家主席）習近平展現政治威懾力」。麥考爾也提醒波洛西，若行程會造成反彈或導致情勢升級，要留意軍方怎麼說。

報導表示，出訪預計在國會8月休會期間，但麥考爾未提供確切日期。根據國會行事曆，眾院預訂從8月1日休會至9月5日；日本共同社今天引述外交消息來源指出，波洛西預計在8月初訪日。

截至發稿，NBC News未能取得米克斯發言人的回應。