卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

前川普總統26日卸任後首次返回華府，對保守派智庫發表演講，批擊拜登政府施政。(美聯社)

前總統川普 卸任後26日首次重返華府，在「美國第一政策研究所」(America First Policy Institute)發表91分鐘演說，他將高犯罪率與高通膨怪罪於拜登 總統，抨擊眾院 調查國會暴動的特別委員會，並稱下一位總統必須支持他提出的嚴厲司法改革計畫。

川普也說美國是「失敗國家」，他一度稱讚中國國家主席習近平處理毒販的作法，他說習近平告訴他，中國毒販經過估計約兩個小時的「快速審判」後被判決，川普隨後表示支持對毒販處以死刑。

川普在這場由支持者主辦的政治會議中，描述他卸任後的美國淪為「大屠殺」之地，他也預期共和黨人將在11月期中選舉控制國會，2024年奪回白宮；他也在91分鐘獨白中抱怨美國現況與其2020年連任失敗，不時搭配他經典的誇張神情與演戲。

「美國現在是犯罪汙池。」川普表示：「必須加以阻止而且現在就做。」

川普一再暗示可能再次參選總統，但並未明言宣布成為參選者；川普在演說中指出：「我們可能只需要再來一次」、「我得拯救我的國家」、「我為了美國這麼做，我很榮幸這麼做」，但他未明言是什麼事情。

川普也提到，下一位總統必須繞過州長權限部署國民兵，「下一位總統必須派國民兵到芝加哥最危險社區，直到該地恢復安全。」

除此之外，川普也稱眾院特別委員會是一群「政治黑客與暴徒」，並直接點名共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)和金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)「企圖打擊我，讓我永遠沒辦法回去為你們效力。」

川普重申「法律與秩序」並批評拜登；拜登26日在推特回應：「我不認為煽動暴徒攻擊警察是『尊重法律』。」

●康威：川普很樂意再選2024

川普26日選舉不改他2020年的選舉謊言，他稱「我第二次參選贏了，而且贏得更多。」一名親近川普的消息人士私下感到氣餒，川普似乎仍無法放下過去，擔心這可能不利川普參選2024年總統的機會。

許多川普的共和黨盟友與前幕僚均出席川普的演說，包括眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、聯邦眾議員克魯茲(Ted Cruz，德州)和白宮前顧問康威(Kellyanne Conway)。

康威26日接受華府電視台WJLA訪問，回應有關川普2024年是否再次參選總統時指出：「他很樂意，他會在今天或短期內宣布此事。」她解釋，川普有意參選一部分是因為他有未竟之業，而且廣大民眾對拜登政府沒信心。