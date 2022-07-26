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拜習48小時內通話 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛

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傳拜習將通話 議題少不了台灣 兩黨促波洛西堅持訪台

編譯劉忠勇／綜合報導
拜登總統和中國國家主席習近平傳將在周四第五度通話。(路透 )
拜登總統和中國國家主席習近平傳將在周四第五度通話。(路透 )

路透引述知情人士報導，拜登總統和中國國家主席習近平將在周四(28日)電話會談，而台灣和俄羅斯入侵烏克蘭造成的緊張局勢將列入會談的議題。

同時，美國眾院議長波洛西的台灣之行得到跨黨派的支持，有些國會議員認為此事的重要意義在於國會頭號人物不能給人屈服於中國政府施壓的印象。

白宮國家安全發言人柯比在簡報上對記者表示，拜習兩人也將討論兩國競爭控管的問題，這將是兩位領導人之間的第五次通話。

柯比談到討論的議題時說：「從台灣問題上的緊張局勢，到烏克蘭戰爭，以及我們如何更好地管理兩國之間的競爭，當然這裡指的是經濟領域。」

不過，拜習準備會談之際，北京政府也就裴洛西可能訪台向拜登政府發出嚴厲警告。柯比表示，波洛西是順位總統代理人之一，因此，她的海外出訪事關美國國家安全。但只有她才能決定自己的出訪事宜。

參院外交關係主席、4月曾親赴台灣的民主黨參議員孟南德茲（Bob Menendez）說，「如果我們允許中國人來決定誰可以和誰不可以訪問台灣，那就等於我們已經把台灣拱手讓給了中國人，」 「如果他們可以否決世界上任何想去台灣的人，那麼台灣就被孤立了。所以我認為她有絕對的訪問權，而且我認為支持台灣很重要。」

曾在2021年末訪問台灣的德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）說：「所要傳達的一個重大訊息是，我們不會屈服於中國共產黨。」

參院少數黨領袖麥康諾告訴記者，波洛西如果放棄訪台，等於是宣告了中國的勝利。他還表示，美國應關注台灣是否擁有「足以應對可能來自中國大陸的威脅」的武器。

柯比 拜登 烏克蘭

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