波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

CNN報導，國安官員持續就訪台可能造成的風險，試圖低調說服波洛西。(Getty Images)

聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）規畫訪台引發美中緊張，拜登 總統25日仍稱期待本周與中國國家主席習近平對話；白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）26日說，即便有波洛西事件，他相信拜習這次對話有很多議題可討論，不過目前還無法公布具體時間。

柯比表示，美國政府持續就議長出訪的安全問題與波洛西辦公室溝通，但他沒有詳述細節。

有線電視新聞網（CNN）報導，國防部官員上周對波洛西簡報，強調該區域目前的緊張情勢。

CNN報導，國安官員持續就訪台可能造成的風險，低調說服波洛西；他們不會直接要求波洛西取消訪台計畫，這由波洛西自己決定。

CNN報導，波洛西將在未來數周啟動亞洲行，民主黨和共和黨議員均受邀同行；國安團隊不僅關切波洛西的安全問題，也擔憂北京會怎麼回應這麼高層級的訪問，拜登助手沙盤推演北京可能的反應，但無法確定北京領導人會怎麼做。

柯比26日上午接受CNN訪問時說，北京拉高波洛西訪台的音調，對此事完全沒有幫助且沒必要；柯比重申了美國的「一個中國」政策，也會支持台灣自我防衛的能力。

記者就此事進度詢問波洛西辦公室，尚未取得回應。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）26日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）參加活動時，拒絕說明相關安全風險。

針對拜習會，柯比說，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一，是區域最重要的部分之一，預期兩國領導人會談到一系列議題，包含台灣、烏克蘭，以及更好地管控雙邊競爭（尤其是經濟領域）等，有很多議題可談。

柯比說，外界關切波洛西訪台可以理解，不過這次對話已籌備許久，也已經安排許多議題要談。

記者問到對中商品的關稅是否會在這次會議討論，柯比表示，拜登還沒決定是否要取消對中國商品增加的關稅，美國政府的檢討勢必符合美國戰略經濟優先和最佳戰略利益，在拜登決定前，這不會是拜習對話議題。