CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

圖為2009年天安門事件20周年時，波洛西參與勞改研究基金會在華府舉辦的展覽。(Getty Images)

民主黨籍聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能訪台，有線電視新聞網（CNN）指出，不輕易退縮的她抗中事蹟繁多，現在為了訪台對決中國，可能已醞釀好一陣子；共和黨議員薩斯也出言相挺，疾呼「別再軟弱」。

CNN報導，波洛西計畫訪台的消息令中國激動，五角大廈與白宮也感到擔憂。

拜登 （Joe Biden）總統日前謹慎表示，美軍認為82歲的波洛西訪台「現在不是個好主意」。她則似乎半開玩笑地回應：「我想總統的意思是，軍方可能擔心我的飛機被擊落之類的事。我不太清楚。」

CNN指出，擊落波洛西乘坐的美國軍機令人難以想像，但中國矢言採取「堅定有力」的回應措施後，確實可能考慮實際回應作法，包括在台灣周邊實施禁航區等。

現在波洛西可能訪台的消息已經傳開，波洛西如果不去，美國看起來就像向中國屈服。而且鷹派也警告，對於誰要訪台，北京 無論如何不應有置喙餘地。

共和黨籍聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）罕與波洛西意見一致，但他也說：「波洛西議長應該去台灣，拜登總統應該向習主席（習近平）極其清楚地表達，中國共產黨對此無可奈何。」「別再軟弱和嚇唬自己。」

然而努力試圖防止美中緊張失控的官員可能不認同。CNN表示，波洛西是國際級人物，向來不吝批評北京人權問題，她若訪台將對習近平構成必須回應的極大政治壓力。而且現在也不是引發超級強權對峙的明智時機，因為白宮已困在俄烏戰爭和其他多重挑戰之中。

CNN指出，波洛西計畫下一步時，必須衡量上述種種因素。而且未來數十年，美國官員可能仍得思考一樣的兩個問題：美國願意施壓中國到何種程度，北京又會如何回應。