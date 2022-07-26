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季辛吉批拜登對中太對抗 專家說根源在北京不在華府

編譯張佑生／即時報導
美國前國務卿季辛吉已高齡99歲，仍不時針貶時政。（Getty Images）
美國前國務卿季辛吉已高齡99歲，仍不時針貶時政。（Getty Images）

前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）最近批評拜登政府的對華政策過於對抗性，過於受國內兩黨政治的影響，他呼籲拜登總統採取打開中國大門的前總統尼克森的靈活性。他的批評在有關美中關係走向的辯論中引起了不同反應。

美國之音（VOA）報導，美國國家利益中心（Center for the National Interest）研究員保羅‧海爾（Paul Heer）同意季辛吉的批評。「我認為拜登政府在對待中國的方式上存在過度對抗的風險。」「尤其當拜登政府把美中關係概括為專制與民主間的鬥爭時。」海爾說。

海爾認為，季辛吉對拜登政府對華政策受國內政治驅動的批評也是對的。「國會山和這個國家的政治平衡如此微妙，以至於我認為，拜登感到在對中國採取更靈活和更少對抗性的方法時受到了限制，因為他認為他會被視為軟弱，」海爾說。

美國「三一學院」經濟學退休教授文貫中認為，美中之間衝突的根源不在美國，而在中國。

「季辛吉的問題是，他傾向於把利益放在是非之前，又把和平還是戰爭看作兩者只能擇一。其實，鬥而不破也是一種和平共存。」文貫中說。

他舉例長達幾十年的冷戰期間，美蘇激烈爭霸，卻只發生了代理人的小規模戰爭。「美蘇之間不但存在和平，還達成了許多有關禁核和雙方允許擁有的各種導彈上限的雙邊協定，避免了兩國之間的大戰。」

文貫中繼續指出，「我不是在呼籲或歡迎冷戰，只是從邏輯上指出，為了避免戰爭，並不是一方必須滿足另一方的一切要求，特別是當另一方堅持不改變自己的一切的時候。」

文貫中認為，中國和美國及西方世界衝突的根源在於，「中國以中央計劃經濟體制遺留下來的國家壟斷性，繼續決定性地配置資源和生產要素；同時，利用歐美日為代表的整個西方的全面開放這個所謂的『百年未遇的機會』，通過佔領世界市場，快速超超西方各國。」

拜登 退休 國務卿

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