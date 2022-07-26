拜登呼籲國會盡快通過晶片法案 稱中國正趕在美國前面

美國總統拜登。（美聯社）

拜登 呼籲美國國會盡快行動，把支持晶片 產業和高科技研究的兩黨法案送交他簽署。他指美國先進晶片供應依賴台灣，中國也開始趕在美國前面製造這些晶片。

拜登周一（25日）與軍工巨頭洛克希德馬丁等商界領袖舉行視訊會議時指，晶片短缺是汽車 成本上漲的主要驅動力，而汽車價格上升是美國目前陷入到通貨膨脹的一個核心組成部分。他警告，中國已開始趕在美國前面行動製造先進晶片，美國發明了半導體，現在是把它帶回家的時候了，他促請國會盡快通過法案。

參與會議的美國商務部長雷蒙多重申，法案目的是使美國減少對中國的依賴，而晶片是支撐經濟的基石技術，美國已遠遠落後。她提到，晶片製造商正最後敲定投資計畫，法案撥出的資金將左右他們決策，「我們知道他們將會擴展，因為他們必須這樣做...問題在於他們將在哪裡擴展？我們需要他們在美國這裡擴展。」

美國國防部副部長希克斯指出，五角大廈所需的晶片中有98%是在亞洲組裝、封裝和測試的，這項立法將有助於確保軍方確保獲得晶片。洛克希德馬丁CEO泰克雷則指，晶片供應關係到國家安全和國防工業發展，中國和台灣屬晶片製造大宗，一旦中國決定扣住其產品，或阻止台灣出口及生產，美國將面臨嚴重問題。

華爾街日報報導，中國在建設新的晶片工廠方面已處於世界前列，據半導體產業協會（SEMI）統計，在截至2024年的4年內，中國計畫建設31家大型晶片工廠，相當於台灣和美國準備興建的總和。報導指出，這是中國朝晶片自給自足目標邁出的一步，可能讓一些買家依賴中國提供許多現在供不應求的基本晶片。