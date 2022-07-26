我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

拜登呼籲國會盡快通過晶片法案 稱中國正趕在美國前面

記者賴錦宏／即時報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

拜登呼籲美國國會盡快行動，把支持晶片產業和高科技研究的兩黨法案送交他簽署。他指美國先進晶片供應依賴台灣，中國也開始趕在美國前面製造這些晶片。

拜登周一（25日）與軍工巨頭洛克希德馬丁等商界領袖舉行視訊會議時指，晶片短缺是汽車成本上漲的主要驅動力，而汽車價格上升是美國目前陷入到通貨膨脹的一個核心組成部分。他警告，中國已開始趕在美國前面行動製造先進晶片，美國發明了半導體，現在是把它帶回家的時候了，他促請國會盡快通過法案。

參與會議的美國商務部長雷蒙多重申，法案目的是使美國減少對中國的依賴，而晶片是支撐經濟的基石技術，美國已遠遠落後。她提到，晶片製造商正最後敲定投資計畫，法案撥出的資金將左右他們決策，「我們知道他們將會擴展，因為他們必須這樣做...問題在於他們將在哪裡擴展？我們需要他們在美國這裡擴展。」

美國國防部副部長希克斯指出，五角大廈所需的晶片中有98%是在亞洲組裝、封裝和測試的，這項立法將有助於確保軍方確保獲得晶片。洛克希德馬丁CEO泰克雷則指，晶片供應關係到國家安全和國防工業發展，中國和台灣屬晶片製造大宗，一旦中國決定扣住其產品，或阻止台灣出口及生產，美國將面臨嚴重問題。

華爾街日報報導，中國在建設新的晶片工廠方面已處於世界前列，據半導體產業協會（SEMI）統計，在截至2024年的4年內，中國計畫建設31家大型晶片工廠，相當於台灣和美國準備興建的總和。報導指出，這是中國朝晶片自給自足目標邁出的一步，可能讓一些買家依賴中國提供許多現在供不應求的基本晶片。

晶片 拜登 汽車

上一則

曾批普亭「史達林第二」 俄反對黨人高茲曼被捕

下一則

前駙馬庫許納 自爆在白宮曾罹癌 瞞岳父

延伸閱讀

白宮反對波洛西訪台 金融時報：恐引發各國寒蟬效應

白宮反對波洛西訪台 金融時報：恐引發各國寒蟬效應
提早趕拜登下台？川普再選變數多

提早趕拜登下台？川普再選變數多
拜登稱頌警察英雄 批川普坐視國會暴動「沒勇氣阻止」

拜登稱頌警察英雄 批川普坐視國會暴動「沒勇氣阻止」
彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後

彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕