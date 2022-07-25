波洛西傳下月訪台 紐時：白宮憂中國封鎖台灣海峽

紐時報導，美政府內部正試圖勸退眾院議長波洛西的訪台計畫。（美聯社）

紐約時報報導，拜登政府今夏對中國在台灣議題上的聲明和行動愈來愈焦慮，一些美國官員擔心中國領導人可能會在未來一年半內試圖對台灣動手，包括可能封鎖全部或部分美國海軍軍艦經常通過的台灣海峽。

官員指出，由於近日擔憂逐漸加劇，政府內部正悄悄努力勸阻眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）下月的訪台計畫。波洛西若能成行，將成為1997年以來首位訪問台灣的眾院議長，中國政府一再譴責並威脅要進行報復。

官員認為，由於中國國家主席習近平 和其他共產黨領袖在未來幾周將為一場重要的政治會議做準備，預計習近平將在該次會議上延長任期，波洛西訪台將面臨更大的衝突和誤判風險。

中國外交部發言人6月時表示，台灣海峽並非國際水域，中國對台灣海峽擁有主權、主權權利和管轄權，這與美國和其他國家的觀點相斥，而美國官員也不清楚中國是否打算執行此一主張。

官員指，他們沒有發現有任何具體情報顯示中國領導層已決定快對台灣採取行動，但政府內外的分析家正在研究確定何時是中國採取更大膽行動破壞台灣和美國的最佳時機。

報導指出，一個核心問題是，中國高階官員如何看待中國軍隊相對於台灣、美國、和包括日韓在內的美國盟友不斷發展的軍事實力。

參謀長聯席會議主席米利上周表示，中國軍隊在亞太地區的行為明顯更具侵略性。

五角大廈和白宮官員一直在與波洛西辦公室討論訪台行的政治環境和潛在風險。官員說，這取決於她的決定。

北京中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，中國目標是採取一種被視為強而有力的軍事反應，但不會過於激進，以免引發更大衝突，但沒人能詳細預測中國會做出什麼事。

環球時報前總編胡錫進則發文說，中國一定會採取行動打擊波洛西的訪問，最直接、有效的辦法就是封鎖進出台灣的空域，或者派解放軍戰機飛到台灣島上空去，以此宣示對台灣的主權。