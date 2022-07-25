中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國外交部發言人趙立堅今天證實，中方的確對眾院 議長波洛西 可能訪問台灣發出更強烈的警告。前眾議院議長金瑞契在推特上怒嗆中國不能支配議長出訪。

What is the Pentagon thinking when it publicly warns against Speaker Pelosi going to Taiwan? If we are so intimidated by the Chinese Communists we can’t even protect an American Speaker of the House why should Beijing believe we can help Taiwan survive. Timidity is dangerous. — Newt Gingrich (@newtgingrich) July 25, 2022

趙立堅今天在記者會上宣稱，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家安全和主權領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich，共和黨 籍）在推特上發文稱：「波洛西議長絕對應率領一個兩黨議員組成的國會代表團訪問台灣。我是訪問台灣的最高層級美國官員。丁格爾（John Dingell，已故前眾議員）和其他民主黨人加入了共和黨成員。共產黨統治的中國不能支配議長的旅行！」

Speaker Pelosi absolutely should take a bipartisan congressional delegation to Taiwan. I am the highest ranking US official to visit Taiwan. John Dingell and other Democrats joined GOP members. Communist China cannot dictate a Speakers travel! — Newt Gingrich (@newtgingrich) July 24, 2022

1997年，時任眾院議長的金瑞契也曾率團訪台，民主黨籍的波洛西此次若成行，將是自金瑞契之後第二位訪台的美國眾院議長。

連日來，美國政壇有多人鼓勵波洛西勇敢訪台，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）24日稱，願與波洛西同行。他在推特標記波洛西的帳號，寫道：「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

➤➤➤挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯名致函波洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原計畫訪台。兩人還進一步呼籲波洛西，安排眾院就他們去年2月所提終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。

英國「金融時報」23日報導，針對波洛西可能即將訪台，中國向拜登政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。