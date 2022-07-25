CNN：波洛西訪台恐引中國空前回應 動武可能性低

CNN報導，眾院議長波洛西（中）可能造訪台灣一事，恐將引發中國「前所未有」的回應，但不太可能激起軍事衝突。（美聯社）

有線電視新聞網（CNN）引述專家說法報導，眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能造訪台灣一事，恐將引發中國「前所未有」的回應，但不太可能激起軍事衝突。

CNN指出，中國因為美國對台灣的支持作出憤怒回應，美方對此毫不陌生，但中國上對波洛西可能造訪台北一事發出強烈警告，似乎引發華府關切。

在波洛西訪台計畫相關報導曝光後，中國外交部19日放話說，如果她的訪問成行，中方將採取「堅決有力措施」。

對此，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示：「中國將以前所未有的反制措施回應--將是台海危機以來最強烈回應。」

時殷弘指出：「如果波洛西的訪問成行，美國必然將做軍事準備，迎接中國可能祭出的軍事回應。中美情勢將非常緊張。」

1997年，時任眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾造訪台北，與當時執政的台灣首位民選總統李登輝見面，他是首位訪台的在任眾院議長。

在來台前幾天，金瑞契方才造訪北京與上海，他在當地警告中國領導人，如果台灣遭受攻擊，美國將進行軍事介入。

根據金瑞契的說法，當時他收到的中方回應是「冷靜的」。在金瑞契訪台後，中國外交部曾公開批評他，但回應僅限外交辭令。

但在25年過後，中國如今變得更強大，而且更有自信，中國國家主席習近平 已表明，北京當局不會再容忍任何中方視為對其利益的輕視或挑戰。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「在習近平主政下，北京當局已是完全不同的政權。中國如今處於更加獨斷的地位，可讓政策或行動未將中國利益納入考量的國家付出代價或後果。」

唐安竹還表示：「所以就那個方面而言，與金瑞契1997年訪問（台灣）那時相比，中國現今情況已大不相同。」

他指稱：「坦白說，對於習近平而言，在中共20大前挑起軍事衝突並非好時機。理性處理這件事情，以免在必須處理其他危機之際再添一起危機，這符合習近平的利益。」

唐安竹提及，習近平面臨的其他危機包括中國經濟放緩、房地產危機加劇、失業率上升及在「清零政策」下一直難以遏止零星疫情爆發。

他表示：「因此我認為，無論他們做什麼，都會衡量及計算。他們必然會試圖對台灣加強施壓，但我認為他們不會做出任何特別危險之舉，或製造出他們無法處理的情況。」

時殷弘也同意，美中緊張情勢不太可能升級為全面軍事衝突。他表示：「除非事態在出乎意料情況下失控，否則美中間不可能發生軍事衝突。」