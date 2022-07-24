晶片法案最快明天在參院過關 但眾院難保沒有變數

延宕多時的晶片法案，是共和黨和民主黨兩黨力推的優先任務，也是拜登政府的施政重點。（美聯社）

美國國會預訂本周表決撥款540億美元振興美國半導體製造的法案，最快26日在參院 過關， 隨即交付眾院 表決。

這已延宕多時的法案，是共和黨和民主黨兩黨力推的優先任務，也是拜登政府的施政重點。全球晶片 短缺，加上疫情造成交貨延遲，暴露美國在晶片供應上並未保障。美、歐雖不乏開發晶片技術的領導廠商，但生產晶片者主要台灣在內的東亞地區。

爭取共和黨黨內支持此法案的關鍵人物參議員楊恩（Todd Young）說：「我們已非常接近落地，這是一個漫長、時而讓人抓狂的歷程。但到最後，大家開始了解到，完成這立法乃攸關經濟安全和國家安全。」

參院預定周一進行最後程序性的投票，最快周二可以過關。

商務部部雷蒙多周日上CBS「面對全國」節目上重申，這法案「攸關國家安全，而且必須趕快推動，就在這周。」

此法案將對建立或擴展半導體製造設施提供補助、融資及抵稅優惠，據估計未來10年會增加790億美元的預算赤字。不過，此法案也希望避免出現業者一面拿補助一面又在中國大陸等不友好的國家建立或擴展半導體製造廠的情況，

眾院領袖希望參院表決後隨即投票，不過由於民主黨眾議員反對，所以還不確定眾院是否已掌握過關的足夠票數。眾院議長裴洛西說：「據我所知，我們在眾院方面已取得共和黨若干重大支持。我們珍惜這法案的跨黨合作。」

眾院周五在完成最後投票過後就開始休會，參院則到8月第一周還有會期。

另一方面，晶片法案難得一見讓極左的民主黨參議員桑德斯和極保守的共和黨站在同一陣線上。在他們來看，這法案是在給企業福利，是拿納稅人的錢支持民營事業。桑德斯在去年參院表決最先版本的晶片法案時加入31位共和黨議員投下反對票，是唯一表示異議的民主黨籍參議員。