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華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

拜登確診後狀況持續好轉 密切接觸者無人染疫

中央社華盛頓24日綜合外電報導
白宮表示，拜登總統健康狀況持續好轉，17名入列密切接觸者至今無人篩檢結果為陽性。(美聯社)
白宮表示，拜登總統健康狀況持續好轉，17名入列密切接觸者至今無人篩檢結果為陽性。(美聯社)

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）今天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），感染COVID-19的拜登總統健康狀況持續好轉，17名入列密切接觸者至今無人篩檢結果為陽性。

79歲的拜登（Joe Biden）21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。副總統賀錦麗（Kamala Harris）被認定是密切接觸者之一。

路透報導，吉哈告訴ABC New，拜登「昨天狀況很棒，感覺很好」，他的密切接觸者持續遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定。

吉哈另外告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），拜登有上呼吸道感染症狀，但情況良好。

拜登目前人在白宮隔離，接受針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid治療，但仍繼續履行職務。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）昨天表示，拜登症狀持續改善，但出現喉嚨痛與全身痠痛現象。此外，根據初步病毒定序結果，拜登極可能是感染BA.5變異株。

賀錦麗與聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）等華府政壇高層，都曾確診COVID-19。

白宮試圖凸顯拜登有能力應付疾病。在21日釋出的影片中，拜登向美國人民重申自己狀況很好，22日他還參加與白宮人員的視訊會議。

拜登 白宮 賀錦麗

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