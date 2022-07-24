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華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

編譯羅方妤／即時報導
眾院議長波洛西。美聯社
眾院議長波洛西。美聯社

華盛頓郵報報導，拜登政府日益憂心，眾院議長波洛西計畫中的下月訪問台灣行程，可能引發台海重大危機。政府官員表示，白宮和多名國安官員已向波洛西和她的團隊簡報現在訪台的風險。

若波洛西真的成行，將成為25年來首位訪台的眾院議長。美國官員憂心，中國領導人將認為波洛西訪台是美國蓄意挑釁。一名匿名官員表示，國防部、軍方和情報官員已「試圖解釋波洛西訪台時機相關風險」。官員們說，向波洛西做簡報的官員，包括參謀首長聯席會議主席密利，「但所有人都明白這還是要波洛西來決定」。

波洛西訪台時機距離中共召開20大僅剩數月，北京屆時可能更積極回應被認為是挑釁的行為。特別是預計在20大獲得史無前例第三任期的中國國家主席習近平，渴望在20大召開前不要受到任何輕視。中國外交部發言人汪文斌21日說，若波洛西訪台，中方必將採取有力措施堅決應對和反制，「我們說到做到」。

拜登總統20日對於波洛西訪台一事表示，「軍方認為現在不是個好主意」。波洛西21日回應拜登，她沒有倡導台獨，「我認為展現對台支持很重要，我們沒有人說過支持台獨。這由台灣決定」。

拜登和波洛西兩位民主黨最有權力的人物發生這種歧見，很不尋常。一些美國對中鷹派利用緊張局勢，主張如果波洛西不訪台，等於讓北京有權否決美國外交政策。共和黨參議員柯頓表示：「這種可悲的畫地自限是個錯誤，且將招致更多侵犯」。

然而，匿名官員表示，問題不在於對中國讓步，「這不是與台灣站在一起的問題，真正的問題是整個地區都很擔心，這會被許多人視為挑釁，並將導致中國可能以無法預測的方式回應」。

這名官員也強調，政府不能告訴波洛西該怎麼做，「我們任何時候都必須尊重三權分立」。

不過，美國官員表示，北京不太可能區分波洛西和拜登，也很難理解拜登不能命令波洛西不准訪台，他們可能只會認為波洛西訪台是美國政府的挑釁。

波洛西辦公室和她本人都尚未證實她會訪台。作為眾院議長，波洛西訪台可能搭乘軍機，這會讓中方特別惱火。

華郵報導，拜登政府官員正在謹慎行動，希望在不引起公開爭執的狀況下勸阻波洛西訪台，但行政部門普遍憂心波洛西行程可能產生的負面影響。

波洛西 拜登 眾院

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