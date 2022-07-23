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稱遭民主黨迫害 川普「連喊3次不會不選」暗示選2024

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稱遭民主黨迫害 川普「連喊3次不會不選」暗示選2024

編譯柯立偉／綜合23日電
前總統川普22日在亞利桑納州共和黨州長及議員黨內初選輔選活動中，強烈暗示將參加2024年總統大選，並指遭民主黨迫害。(Getty Images)
前總統川普22日在亞利桑納州共和黨州長及議員黨內初選輔選活動中，強烈暗示將參加2024年總統大選，並指遭民主黨迫害。(Getty Images)

前總統川普22日出席亞利桑納州共和黨籍州長及議員黨內初選的輔選活動，重申2020選舉被竊論的同時，強烈暗示「將參加2024年總統大選」，更指自己遭到民主黨迫害，除非正式宣布「不參選2024大選」，否則民主黨不會放過他。

川普在集會中指出關於國會山莊暴亂事件調查委員會的一切指控都是「虛構的」，是一種「政治追殺」；他對與會的共和黨支持者說：「如果我宣布不再競選任何公職，那華盛頓對我的政治追殺就會結束，但我絕對不會這麼做！絕對不會！絕對不會！我愛這個國家，我也愛你們；我參選了兩次，也贏了兩次，第二次的得票數甚至比第一次更高，但現在，我們不得不再次創造歷史」；雖未直言將參選，但已將近「明示」。

除了批評拜登總統的經濟政策造成現在嚴重通膨及阿富汗撤軍造成的混亂情況使美國威信盡失外，川普也抨擊不支持他「選舉被竊論」的「假共和黨人」，特別是亞利桑納州共和黨籍眾議會議長鮑爾斯(Rusty Bowers)；由於他21日親赴聯邦眾院證稱「早知川普意圖推翻選舉結果乃違法之舉」，被川普奚落為「讓自己和亞利桑納蒙羞的懦夫」。

川普也向支持者大力推薦參選州長的福斯新聞(Fox News)前主播卡麗．雷克(Kari Lake)、競選州參議員的馬斯特斯(Blake Masters)、檢察長候選人哈馬德(Abe Hamadeh)及州務卿候選人芬臣(Mark Finchem)等人；他說：「我們需要『超人』來拯救我們，雷克就是我們的『超人』，必定會捍衛選舉的誠信與真實。」

與川普相對，前副總統潘斯(Mike Pence)與將卸任的共和黨籍亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)則支持前房地產開發商卡琳．羅布森(Karrin Robson)；目前民調顯示雷克的支持率仍領先羅布森約5%，但受益於前副總統及現任州長的加持，再加上經營房地產生意而積纂的雄厚資金支持她投入大量廣告，羅布森後來居上之勢明顯，8月初的初選結果花落誰家還有待觀察。

川普 共和黨 亞利桑納州

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