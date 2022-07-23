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美促俄履行烏克蘭穀物出口協議 劍指中國屯糧

中央社／紐約聯合國總部22日綜合報導
美國22日表示，將要求俄羅斯落實聯合國居中協調的協議，重新開放烏克蘭黑海港口出口糧食。圖為一塊火箭殘骸，19日被拍到掉落在烏克蘭哈爾科夫一座麥田裡。（Getty Images）
美國22日表示，將要求俄羅斯落實聯合國居中協調的協議，重新開放烏克蘭黑海港口出口糧食。圖為一塊火箭殘骸，19日被拍到掉落在烏克蘭哈爾科夫一座麥田裡。（Getty Images）

美國今天表示，將要求俄羅斯落實聯合國居中協調的協議，重新開放烏克蘭黑海港口出口糧食，並表示在全球數億人面臨糧食不安全的困境時，中國仍在囤積糧食。

路透報導，俄羅斯和烏克蘭是全球主要的小麥供應國，而俄國2月24日入侵烏克蘭導致糧價飆漲，引發全球糧食危機。世界糧食計畫署（World Food Programme）表示已有約4700萬人陷入「嚴重飢餓」。

俄烏今天簽署一項具里程碑意義的協議，將重新開放烏克蘭黑海港口出口糧食。這場戰爭阻礙了糧食出口，造成數十艘船舶受困，約2000萬公噸穀物卡在港口筒倉中。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，華府希望這項協議「將有助緩解俄羅斯造成的危機」，並表示「將密切關注以確保俄國確實執行」。

法新社提到，美國今天呼籲俄羅斯盡速讓烏克蘭糧食出口。白宮發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們非常期待今天這項協議能迅速執行，避免讓世上最脆弱族群陷入更不安全與營養不良的境地。」

另一方面，美國國務院制裁協調辦公室（Office of Sanctions Coordinatio）主任歐布萊恩（James O'Brien）告訴記者，美國也希望能看到中國協助對抗全球糧食危機。

歐布萊恩說：「我們希望中國表現出大國的樣子，為世界各地窮人提供更多糧食。中國向來是非常活躍的糧食買家，在全球數億人面臨糧食不安全的災難性困境時，中國仍在囤積糧食。」

國際穀物協會（International Grains Council）估計，中國在2021年至2022年產季末的糧食庫存為3.234億公噸，超過全球總量6.074億公噸的一半。這數據讓世界最大糧食出口國美國相形見絀，估計美國為5780萬公噸。

歐布萊恩說：「我們希望中國能發揮更大作用，提供國內屯糧給世界糧食計畫署等機構。」

他說，4月第一批從烏克蘭出口的糧食有約4成運往中國，「這感覺怪怪的」，「要是送到埃及、非洲之角（Horn of Africa）還是其他地方會好很多」。

中國駐華府大使館則回應，中國需要維持一定數量的糧食儲備，因為中國耕地占全球不到9%，人口數卻占全球1/5。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，中國積極協助解決全球糧食安全問題，並與聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）與世界糧食計畫署合作，提供開發中國家約3萬公噸的緊急人道主義糧食援助。

他說：「美方一邊指責他國囤積糧食，要求別人開倉放糧，卻沒有採取任何措施減少自身的糧食能源化消耗，甚至藉機抬高糧食價格，謀取私利，這是極不負責任的行為。」

烏克蘭 俄羅斯 華府

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