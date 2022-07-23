波洛西訪台與否 華爾街日報：拜登讓她很為難

華爾街日報22日評論指出，關於聯邦眾議院議長波洛西（前右）尚未確定的訪台行程，總統拜登（前左）讓波洛西很難為。圖為兩人2021年10月28日在國會山莊。（美聯社）

華爾街 日報今天評論指出，美國總統拜登 突然出現在媒體前時，「常有個製造麻煩的習慣」。關於聯邦眾議院議長波洛西 尚未確定的訪台行程，拜登讓波洛西很難為。

「華爾街日報」（WSJ）這篇評論指出，波洛西尚未確認下個月是否出訪台灣，但相關消息在這周先行被洩露，外界得知她已邀請其他國會議員同行。

中國對此消息反應一如往常憤怒。一名記者20日詢問拜登對此事的意見時，拜登回答，「軍方」表態波洛西訪台「此刻不是個好主意」。拜登對此沒有詳述，以至於不祥的暗示導致懸而未決。

波洛西在每周例行記者會上被問及拜登的說法。波洛西表示，她認為拜登的意思是「軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的。我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」。波洛西說，「我不曾從總統那裡聽說」。

這篇評論文挖苦地用了「哎呀」（Yikes）寫道：「五角大樓會擔心中國可能把載著美國總統接班順位排第三的飛機擊落？」

在美國政治權力接班順位中，聯邦眾院議長排名第三，僅在副總統之後。

中國外交部發言人趙立堅19日警告，關於波洛西台灣之行將對美中關係「產生嚴重的負面影響」，中國將「採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

評論文指出，或許是拜登對此事表態後、中國感受到美國的軟弱，中國外交部發言人汪文斌21日升級談話，「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」。

評論說，波洛西若訪台成行，別具象徵意義，她將成為25年來首位訪問台灣的眾議院議長。對於聲援台灣民主是個強而有用的訊息，「留在美國的決定看來會像是屈服於中國的壓力而退卻不成行」。

評論指出，如果中國霸凌威脅得逞，美國在亞太地區的盟友怎麼看美國？如果中國可以阻止美國高官訪台，美國將如何堅決地捍衛台灣免於戰爭？

評論分析，中國不大可能阻撓波洛西的專機，若然，風險將升級為戰爭。然而公眾輿論的紛擾，把波洛西訪台和中國要挽回面子混為一談的機率提高。中國可能會採取其他行動報復美國或台灣。

評論結語，波洛西現在幾乎得出訪台灣了，希望一切平安。並說，白宮的幕僚應該有所準備，好讓拜登不要脫稿演出。