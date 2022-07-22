川普可能被控何罪？任何指控都將帶來「巨大政治後果」

國會暴亂調查委員會21日提供的影片，顯示前總統川普在2021年1月6日那天結束對群眾的演說後，回到白宮橢圓形辦公室。（美聯社）

眾院 國會暴動事件調查委員會的聽證會結束，該委員會指責，前總統川普 對暴動發生應負主要責任，阻撓選舉程序有違法之虞；路透(Reuters)報導，指控川普的潛在罪名，輕則妨礙行政程序，重則煽動叛亂都有可能，但一切仍待司法部 定奪。

加州中區聯邦地院法官卡特(David Carter)曾指出，以腐敗等不當方式阻撓官方程序進行，或是意圖著手執行，皆為觸犯聯邦法律之行為。

在近期一系列聽證會上，委員會強調，川普曾施壓前副總統潘斯在點算選舉人票時「助一臂之力」，並引述證人的說法稱，在支持川普的暴動份子衝入國會大廈、阻撓點算選舉人票進行的前數個小時間，川普不單知情，且拒絕發聲阻止。

由兩人以上之團夥，試圖以「陰謀、虛偽、欺詐」等方式妨礙政府正常運行，在美國屬犯法行為；這正是眾院調查委員會指控川普可能觸犯的法律之一，因為他試圖向民眾、國會議員及各級選務官員推銷選舉舞弊論，而沒有任何機構曾找到大規模舞弊證據。

最嚴重、而且在美國歷史上也鮮少被援引的罪名是「叛亂」，此罪名必須要有意推翻政府，且以暴力方式著手實行方能成立；而在國會暴動事件中，檢察官已經以此罪名起訴驕傲男孩(Proud Boys)、守誓者(Oath Keepers)等極右翼組織的十多名成員。

哥倫比亞法學院講師珍妮佛‧羅傑斯(Jennifer Rodgers)表示，檢方如果能夠證明川普明知自己是唯一有辦法讓這些人離開國會大廈之人，卻故意不為，那就可能構成「煽動叛亂」。

只有司法部有權力起訴川普，目前司法部仍在調查中，不願表態是否將起訴；事實上，對川普發起的任何指控，勢必都將帶來「巨大的政治後果」。

終歸而言，檢方若要起訴川普，都必須以證明川普有腐敗等不當之意圖為前提，這可能不是件容易的事情，因為川普可以堅持，他是真心相信選舉舞弊，導致結果翻盤，說服潘斯及州政府官員的動機，旨在捍衛選舉完整性，而非阻撓官方程序進行。