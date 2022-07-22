重申戰略模糊 白宮顧問：加速確保台應對突發狀況能力

白宮國安顧問蘇利文說，拜登政府上任以來，加速確保專注在台灣應對突發事件的能力，而非仰賴台灣長期使用的系統。（路透）

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）22日重申美國的「一個中國」政策與戰略模糊；針對台灣的防衛力量，他說，拜登 政府上任以來，加速確保專注在台灣應對突發事件的能力，而非仰賴台灣長期使用的系統。

蘇利文雖未明說，但指的就是不對稱武器與戰力。

拜登政府今年喊停已公布的對台軍售項目，鼓勵台灣採購不對稱武器，國務院曾說，「持續追求無法有意義形成有效防衛戰略的武器系統，不符台灣持續面臨、不斷演變的安全威脅。」

蘇利文獲邀出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）舉辦的安全論壇，主持人、大西洋月刊總編戈德堡（Jeffrey Goldberg）詢問蘇利文是否會提供台灣和烏克蘭 相同的武器，以及台灣是否準備好擊退中國大陸的攻擊。

蘇利文表示，台灣不是烏克蘭，無法一對一類比美國提供什麼武器給烏克蘭，就會提供什麼給台灣，此外，在武器外援的過程中，也要考量美國自身維持足夠威懾力的軍備存量。

蘇利文說，多數人關切北京從俄烏戰爭中學到的教訓，較少人談台灣學到什麼，台灣學到全民動員投入保衛領土、資訊戰，以及要如何為可能的突發事件預做準備；至於美國，「一個中國」政策、美中三聯合公報、六項保證和台灣關係法，規範了美台防衛與安全關係，上述問題是雙邊往來的一部分。

蘇利文說，俄烏戰爭呈現一個大國侵略一個規模小得多的鄰國卻未能實現目標，他認為中國大陸可能會從中獲得教訓，重新思考整件事（指發動侵略），如何做得更好，而不是應不應該這麼做；他又立刻說，這不是在預測任何事。

蘇利文說，不能簡單推論「若烏克蘭獲勝則中國大陸不會考慮侵略台灣」，但美國在烏克蘭議題上必須展現力量、韌性與持久性，這將影響美國在其他地區的有效威懾能力。

戈德堡詢問，美國總統拜登曾三度表示美國會以軍事力量保衛台灣，是否意味著對台政策轉變。

蘇利文說，美國的對台政策沒有改變，依舊維持戰略模糊；每一任美國政府的台灣政策，無論是聲明或實際，都有很多不同的說法，從某種程度來說，政策中存在模糊與創造性張力，讓美國維持數十年來的台海和平穩定。